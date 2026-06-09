Ayuso subraya el "hondo sentir católico" de Madrid que ha mostrado que es una sociedad "alegre y generosa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado este martes el "hondo sentir católico" que ha demostrado Madrid, "se tenga o no se tenga fe", mostrando a su vez que es una sociedad "alegre y generosa" durante la visita apostólica del Papa León XIV.

"Esto es Madrid y esto es España, somos un país alegre, generoso, flexible, que pone de su parte y que además es de un hondo sentir católico, si tenga o no se tenga fe, y todo esto es lo que nos representa. Y de esto estaba segura, que íbamos a sorprender al mundo", ha expresado la dirigente regional en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

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Así, ha afirmado que está "emocionada" y "con ganas de llorar" después de ver las imágenes del pontífice en las calles de la capital porque "todo ha ido muy bien" en una sociedad, la madrileña, junto a ciudadanos de todos los rincones de todo el mundo, que es "muy generosa y animosa".

"No somos una sociedad clasista. En otras partes del mundo la vida es mucho más difícil, mucho más dura que la nuestra", ha reivindicado Díaz Ayuso, quien ha puesto en valor el papel que ha realizado la Policía Nacional y a todos los funcionarios que han estado trabajando con un equipo "excepcional".

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Sobre las audiencias privadas que ha mantenido con el Santo Padre, ha destacado que han abordado preocupaciones generales como es el preocuparse por las personas vulnerables y los desafíos globales.

"Hay que aprovechar la oportunidad para entender que el Papa no ha estado estos días en Madrid hablando para Madrid y tampoco para España, ha estado hablando del mundo desde España. Y son desafíos globales que nos ocurren en todos los rincones del planeta", ha explicado la presidenta madrileña, quien ha puesto el foco en los vulnerables como las personas mayores o los no nacidos a los que hay que dar solución.

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También se ha referido a los movimientos migratorios que son globales, así como la Inteligencia Artificial y la tecnología. "Está todo en realidad enraizado en lo mismo y, sobre eso, creo que una visión desde el humanismo cristiano al mundo le puede dar una serenidad y un equilibrio fundamental. Eso es de lo que se habla", ha expresado.