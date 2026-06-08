Investigan una agresión sexual en grupo a una estudiante española en Milán, según medios

Roma, 8 jun (EFE).- Las autoridades italianas investigan una presunta agresión sexual en grupo a una estudiante universitaria española que se encontraba de intercambio Erasmus en Milán (norte de Italia), según informaron este lunes los medios locales.

La agresión ocurrió presuntamente durante la noche del pasado 22 al 23 de mayo, después de que la joven pasara una noche de fiesta en una discoteca de la periferia milanesa y fue atacada por un grupo de cuatro o cinco individuos.

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Según las mismas fuentes, los presuntos agresores son un grupo de cuatro o cinco hombres que abordaron a la joven fuera del local y, posteriormente, la agredieron también en el interior de un automóvil.

Tras sufrir el ataque, la estudiante, acompañada por una amiga, se trasladó a un hospital de la ciudad donde los exámenes médicos pertinentes confirmaron la existencia de los abusos sexuales.

Posteriormente, la joven acudió a la policía para interponer una denuncia y explicar lo sucedido.

La Fiscalía de Milán y la Policía italiana han abierto una investigación y centran actualmente sus esfuerzos en identificar a los presuntos autores del delito. EFE