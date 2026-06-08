Roberto Sánchez se impone a Fujimori en las presidenciales de Perú con un 94,07% escrutado

El candidato de Juntos por el Perú (izquierda), Roberto Sánchez, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas con un 50,029% de votos frente al 49,971% de la candidata del ultraderechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuando ya se han escrutado el 94,07% de las actas.

En concreto, Sánchez ha obtenido 8.803.745 votos frente a los 8.793.466 votos de Fujimori, según los datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En un primer momento los resultados oficiales parciales daban a Fujimori una ligera ventaja sobre Sánchez, pero la tendencia estrechaba cada vez más el margen hasta que finalmente el candidato de izquierda ha superado a la hija del expresidente y dictador Alberto Fujimori.

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Precisamente Fujimori ha abogado por mantener la serenidad durante el recuento y ha apuntado que ahora el trabajo es de sus personeros legales, que tendrán que "pelear" cada acta. Además ha vuelto a pedir que se respeten los resultados, independientemente del ganador.

"Lo que corresponde es paciencia y mucha serenidad. Hago también un llamado a los personeros, ya no los personeros de mesa, sino los personeros legales que tenemos más de 100 de ellos en todo el Perú, pues van a tener que pelear, analizar cada una de estas actas y bueno vamos a tener que esperar y respetar los resultados sea cual sea el ganador", ha afirmado, según recoge el diario 'La República'.

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Mientras, desde la campaña de Sánchez, Gustavo Guerra García, miembro del equipo técnico de campaña de Juntos por el Perú, ha destacado la labor de la ONPE durante la segunda vuelta electoral. Así ha destacado que más del 95% de las mesas presentaron actas conformes y que el nivel de impugnaciones fue bajo, entre el 1 y el 2%. "Esta vez la ONPE ha estado a la altura. No hemos tenido los problemas de la vez pasada", ha indicado en referencia a la primera vuelta de los comicios.

Más de 27 millones de peruanos, entre ellos 1,2 millones de ciudadanos residentes en el extranjero, tenían este domingo una cita con las urnas, en la que ha sido una de las disputas electorales más reñidas de los últimos tiempos.

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En su cuarta intentona de lograr la Presidencia, Fujimori ha ganado en los principales núcleos de población, como Lima, la capital, o Cuzco, mientras que Sánchez ha logrado el favor del electorado en las zonas que tradicionalmente han protestado por el exceso de centralismo en el país.

Sánchez tiene mayorías en el centro, sur y este del país, que albergan las zonas rurales, de selva y sierra. Por su parte, Fujimori ha contado con sus mejores registros en la costa.