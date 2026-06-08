Maestros mantienen huelga y reforzarán plantón en Ciudad de México

Ciudad de México, 7 jun (EFE).- Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México (CNTE) señalaron este domingo que la protesta que iniciaron el pasado lunes para exigir cambios al sistema de pensiones, aumentos salariales y mejoras laborales se mantiene y se reforzará.

El pronunciamiento fue hecho por los educadores después de que el Gobierno mexicano exhortara el sábado a la organización a concluir la huelga indefinida.

El Gobierno mexicano propuso el pasado jueves a los maestros del sindicato de la CNTE fortalecer el fondo existente para pensiones de trabajadores del Estado y crear una aseguradora pública para administrar los recursos, pero los profesores calificaron la propuesta de "insuficiente".

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Mientras que el sábado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló en un comunicado que los maestros "ya tienen una propuesta para avanzar en el tema de las pensiones y tienen los espacios abiertos para continuar con las negociaciones locales o de carácter estatal".

Por lo tanto, dijo, "hacemos un exhorto a concluir esta protesta y no afectar más las clases de niñas y niños que están próximos a concluir el ciclo escolar y evitar también la afectación a trabajadores, visitantes y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México".

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Ante esta posición, Marcelino Rodarte Hernández, dirigente de la sección 58 del CNTE en el estado de Zacatecas, señaló que en la Asamblea Nacional Representativa (ANR) del sindicato analizarán el documento para emitir una postura y definirán sus acciones para los próximos días.

"No hay una comunicación respecto a ese documento por medio de los canales y las instancias de nuestra Coordinadora, es mediático, lo hemos leído pero no es directo y no es en este momento como podremos dar un posicionamiento al respecto", dijo el dirigente magisterial.

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"Será más tarde cuando se discuta, se revise y se estará informando al concluir nuestra asamblea, los resolutivos. La huelga sigue, estaremos en el plantón, y sigue creciendo, esta semana se suman contingentes", añadió.

El pasado viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó a un sector de la CNTE de crear "provocación" para generar una respuesta represiva, pero descartó cualquier desalojo de los maestros concentrados en la capital mexicana.

"Está abierta la puerta del diálogo y ellos lo que quieren es que haya represión", afirmó la mandataria, durante su conferencia matutina desde Veracruz, al referirse a los incidentes violentos registrados en los últimos días durante las protestas magisteriales.

La mandataria sostuvo que una parte de las movilizaciones responde a intentos deliberados de confrontación a menos de una semana del partido inaugural del Mundial de Fútbol, que tendrá lugar en Ciudad de México el 11 de junio.

La mandataria también defendió la política salarial aplicada desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y continuada por su Administración.

Recordó que los incrementos salariales durante el llamado periodo neoliberal (1982-2018) rondaban entre el 3 % y el 4 %, mientras que en los últimos años se han otorgado aumentos superiores.

"Nosotros en dos años hemos dado un aumento salarial que no se había dado históricamente. Un año fue de 10 % y el otro de 9 %", aseguró.

Sobre la principal exigencia de la CNTE, relacionada con el sistema de pensiones, Sheinbaum reconoció que regresar al esquema previo a la reforma de 2007 implicaría recursos presupuestarios muy elevados. EFE