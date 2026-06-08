2-1. Carabobo supera a Puerto Cabello y se corona campeón del Apertura venezolano

Caracas, 7 jun (EFE).- Carabobo derrotó este domingo a Puerto Cabello gracias a un gol de penalti convertido por Erick Ramírez y a un tanto de Loureins Martínez, y se coronó campeón del Torneo Apertura del fútbol venezolano.

En los primeros minutos del encuentro la iniciativa más marcada la tuvo el Carabobo, dirigido por Daniel Farías, con varios acercamientos al arco rival, que fueron bloqueados en primera instancia por Luis Romero, que vio pocos minutos durante la fase final del torneo.

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En el minuto 26, Eric Ramírez abrió el marcador para los Granates con un penal, luego de una falta del colombiano Joshuan Berríos, que en un intento de despeje le pateó el tobillo a Edson Castillo.

Ramírez había sido convocado por la Vinotinto para jugar los amistosos ante Turquía e Irak, en Estados Unidos, pero finalmente se quedó en Venezuela para participar en la final del campeonato.

Antes de este gol, el Carabobo parecía un equipo largo, con grandes distancias entre líneas, lo que fue poco aprovechado por Puerto Cabello, dirigido por Eduardo Saragó, que no precisaba remates al arco.

Posteriormente, el equipo local empezó a comprimir más las líneas y a defender en bloques, mientras Puerto Cabello jugaba de forma más lenta, sin ideas claras.

En el segundo tiempo, el Carabobo mantuvo su jerarquía y precisión en el juego que se demostró en el minuto 58 con la anotación de Loureins Martínez -el goleador del equipo con ocho tantos- tras un remate con la pierna izquierda de Yohandry Orozco.

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Puerto Cabello no encontró un esquema que le diera resultado, por lo que no tuvo opciones claras de remate al arco rival hasta el tercer minuto del tiempo añadido cuando Edwuin Pernía consiguió el único gol para el visitante.

Carabobo ahora deberá esperar al ganador del Torneo Clausura para definir al campeón absoluto del fútbol venezolano en 2026. EFE