La Bolsa de Londres sube un leve 0,05 % tras la suspensión de los ataques de Irán a Israel

Londres, 8 jun (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este lunes con un avance leve del 0,05 %, tras cotizar a la baja durante la sesión, después de que Irán anunciara la suspensión por el momento de los ataques a Israel después de un fin de semana de fuego cruzado.

El índice principal londinense, el FTSE-100, sumó 5,15 puntos hasta 10.373,20, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas en general británicas-, descendió un 0,21 % hasta 23.013,43 puntos.

Teherán comunicó hoy el cese de sus operaciones militares contra Israel, después de que el domingo disparara misiles a territorio israelí en represalia por los ataques del Estado judío en el sur del Líbano, y la posterior respuesta de Tel Aviv contra objetivos iraníes.

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Acabaron con ganancias en el parqué londinense la cadena de plataformas y tiendas de juego Entain, que subió un 2,59 %, seguida del grupo de certificación de productos Intertek, que ascendió un 2,11 %, y la compañía de telecomunicaciones BT, que terminó con un 1,49 % más.

Entre los perdedores de la jornada figuraron la gestora de fondos Scottish Mortgage Investments, que cedió un 2,84 %, y las promotoras inmobiliarias Berkeley Group Holdings y Persimmon, que bajaron un 2,81 y un 2,53 %, respectivamente, ante la perspectiva de futuras subidas de los tipos de interés por el impacto en la inflación de la guerra en Oriente Medio. EFE

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