El Papa León XIV entrega la Rosa de Oro a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid

El Papa León XIV ha participado este lunes por la tarde en una oración y ofrenda floral a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, en el que es ya su tercer día de viaje apostólico en la capital.

Lo ha hecho en la catedral homónima acompañado del arzobispo de Madrid, José Cobo, y la Reina Sofía, que fue nombrada en 1972 Hermana Mayor de la Corte de Honor de Santa María la Real de la Almudena. En el acto han participado la Reina Sofía; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el delegado del Gobierno, Francisco Martín; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Sainz, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

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La Rosa de Oro es una de las distinciones más antiguas (año 1049) que otorga personalmente el Papa. Consiste en una pieza de orfebrería que representa un rosal con flores, botones y hojas, fabricada en plata y recubierta con un baño de oro. En España, las imágenes marianas que cuentan con ella son la Virgen de la Cabeza en Jaén, la Virgen de Montserrat en Barcelona y la Esperanza Macarena en Sevilla

Un canto de entrada ha dado comienzo a la ceremonia, que ha inaugurado también el cardenal arzobispo de Madrid quien ha dirigido dirige un saludo a Su Santidad el Papa, seguido de una oración a la lectura del Evangelio.

León XIV ha tomado la palabra para hacer un llamamiento desde la Catedral de La Almudena en Madid a derribar muros que "dividen, alejan y aíslan" para conseguir edificar "algo nuevo y hermoso".

Lo ha señalado así el pontífice desde la catedral de la patrona de la capital desde donde ha señalado que una muralla que cae "provoca ruido, caos y desorden" pero "abre espacios, restaura posibilidades e impulsa restablecimientos". Así, ha indicado que en las sociedades actuales siguen existiendo aún "muchas murallas que no proteger" sino que "dividen".

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El Santo Padre se ha dirigido a la Virgen de la Almudena, acompañado por el Cardenal Arzobispo y precedido por dos alumnos del Seminario Menor de Madrid que llevan la Rosa de Oro. Ante ella, ha depositado la Rosa de Oro en la columna colocada frente a la imagen de la Virgen.

Además, y desde el altar se ha pronunciado una oración a la Virgen de la Almudena, la misma que pronunció el Papa Juan Pablo II al consagrar la Catedral de la Almudena, en un acto que ha concluido con vítores de 'viva el Papa'.

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En el acto también han participado los obispos auxiliares de Madrid: Juan Antonio Martínez Camino (Madrid), Don Vicente Martín Muñoz (Madrid), Ginés García Beltrán (Getafe), Antonio Prieto Lucena (Alcalá de Henares), José María Avendaño Perea (Getafe).