"Nadie puede decir 'ya gané'", afirma Sánchez esperanzado por el empate en sondeos en Perú

Lima, 7 jun (EFE).- El candidato izquierdista Roberto Sánchez, que se juega la Presidencia de Perú este domingo frente a la derechista Keiko Fujimori, afirmó que "nadie puede decir 'ya gané'" después de que se difundieran los sondeos a pie de urna en los que se revela un empate técnico con leve ventaja para la candidata derechista.

"Está clarísimo que en esta inicial boca de urna hay un empate estadístico, está clarísimo. Para nosotros es de una inmensa expectativa por el respaldo relevante, que se ha notado por ejemplo en la ciudad de Lima donde hemos pasado del 3 % en la primera vuelta a superar el 36 %", dijo Sánchez a los medios.

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Tras visitar al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en la prisión de Barbadillo, donde cumple una condena por su intento de golpe de Estado de 2022, y por quien postula en su nombre, el candidato se trasladó al local del partido Obras, en el centro de la capital, y con quien ha formado una alianza junto a otras formaciones.

"Estamos en condiciones del respecto irrestricto de los resultados oficiales (...) queremos con mucho entusiasmo, con mucha esperanza que llegue ahora el momento de la defensa del voto de los pueblos profundos, los pueblos rurales y de todos peruanos", agregó.

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El líder del partido Juntos por el Perú sostuvo que los sondeos a pie de urna han ubicado en los últimos años con leve ventaja a Fujimori, pero luego han ganado sus oponentes, Pedro Pablo Kucznsky (2016-2018) y Pedro Castillo, y que por tanto "nadie puede decir 'ya gané'".

Agradeció "el contundente respaldo de las regiones", donde según el sondeo ha ganado con gran diferencia a Fujimori en departamentos andinos del centro y sur del país como Cajamarca, Ayacucho, Puno, Cusco, Tacna o Huánuco.

Consideró que hay "una subrepresentación (del voto de Sánchez en las zonas rurales) que todavía se va a notar en el conteo que recién empieza".

"Estamos contentísimos porque la campaña (de Fujimori) ha sido brutal, con millonarios aportes, la presencia de medios de comunicación, una coalición aplastante y, sin embargo, aquí está el movimiento popular, el pueblo con esperanza para recuperar la democracia, vamos con fe", dijo sonriendo Sánchez.

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De acuerdo con la encuestadora Ipsos, Fujimori recibió un 50,7 % de los votos válidos y Sánchez obtuvo un 49,3 %, mientras que Datum indicó que la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo 50,53 % de votos y el candidato de Juntos por el Perú un 49,47 %.

El primero da una diferencia de 1,4 puntos porcentuales entre ambos, mientras que el segundo reduce ese margen a apenas 1,06 %. Ambos sondeos tienen un margen de error de un 3 %, lo que hace que la diferencia no sea todavía concluyente para poder determinar un ganador para esta elección.

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