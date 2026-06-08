Israel detecta lanzamientos de misiles desde Yemen e Irán

El Ejército de Israel ha asegurado este lunes haber detectado lanzamientos de misiles desde Yemen e Irán contra su territorio, en medio de una noche en la cual altos mandos del cuerpo se han mantenido reunidos junto con el jefe del Estado Mayor del mismo, Eyal Zamir, para dirigir ataques contra territorio iraní.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han detectado un misil lanzado desde Yemen hacia territorio israelí", ha informado su portavocía en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha agregado que los sistemas de defensa "están trabajando para interceptar la amenaza".

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Poco después, por la misma vía, el Ejército israelí ha afirmado haber detectado "hace unos momentos" el lanzamiento de "misiles desde Irán hacia el territorio de Israel", sobre los cuales los sistemas de defensa están "actuando para interceptarlos". A su vez, el cuerpo de uniformados ha indicado que ha sido enviada una alerta preventiva directamente a los teléfonos móviles de la ciudadanía de las zonas afectadas.

"Se pide a la población que actúe con responsabilidad y siga las instrucciones, ya que estas salvan vidas", ha subrayado la portavocía de las FDI recalcando que "se debe acudir a los refugios al recibir la alerta y permanecer en ellos hasta nuevo aviso", no pudiendo salir hasta que se reciba una "indicación expresa".

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Finalmente, el Ejército israelí ha asegurado estar "en máxima preparación" tanto para "el ataque" como para "la defensa", además de "en alerta y preparado para continuar con la acción en todos los frentes contra quien amenace al Estado de Israel".

Lo ha hecho tras informar que el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, y los altos mandos de las FDI, "han realizado a lo largo de las últimas horas evaluaciones de situación continuas y dirigen los ataques de las FDI en Irán desde el búnker de la Fuerza Aérea".

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Este recrudecimiento de las tensiones en la región llega tras un domingo en el cual Israel ha bombardeado Beirut, capital de Líbano, y Teherán ha respondido con el lanzamiento de proyectiles desde el norte israelí. Todo ello seguido de una madrugada en la que la República Islámica ha informado de explosiones en tres urbes del país, tras el anuncio por parte de las FDI de ataques contra el oeste y centro de Irán.

Cabe señalar, además, que el lanzamiento de ataques por parte de Israel se produce pese a que horas antes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que llamaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que no devolviera el ataque de Irán y así facilitar una salida negociada al conflicto desatado tras la ofensiva lanzada por Washington y el Ejército israelí contra Teherán el pasado 28 de febrero, lo que provocó, a su vez, algunos ataques conjuntos de los rebeldes hutíes de Yemen con la Guardia Revolucionaria y el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

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