Agencias

Irán confirma "daños parciales" en el ataque israelí a una planta petroquímica iraní

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Redacción Internacional, 8 jun (EFE).- Las autoridades de la provincia iraní de Juzestán confirmaron este lunes un ataque del Ejército israelí a su complejo petroquímico de Mahshahr, que causó "daños parciales", informaron medios oficiales de Irán.

"El régimen israelí ha atacado la compañía petroquímica Karun en Mahshahr, en la provincia de Juzestán. Según el encargado de seguridad de Juzestán, las instalaciones fueron alcanzadas por proyectiles, que causaron daños parciales a partes del complejo", indicó el medio iraní Press TV en su cuenta de la red social X.

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Poco antes, el Ejército israelí había anunciado el ataque de sus Fuerzas Aéreas a "varios objetivos" de ese complejo petroquímico, situado en el suroeste de Irán. EFE

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