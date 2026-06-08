Huertas se convirtió en el máximo anotador histórico del CB Canarias en la Liga española

Santa Cruz de Tenerife (España), 8 jun (EFE).- El base brasileño Marcelinho Huertas se ha convertido en el máximo anotador histórico del CB Canarias en la Liga española de baloncesto al superar a su compañero georgiano Gio Shermadini al frente de la clasificación de todos los tiempos del club aurinegro en la máxima categoría del baloncesto español.

Los 23 puntos anotados por Huertas el pasado sábado en el tercer y definitivo partido de la serie de cuartos de final del playoff ante el Real Madrid, que terminó con victoria de los aurinegros por 95-107, permitieron al jugador alcanzar los 3.312 puntos en competición liguera, ha informado este lunes el club lagunero.

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Con esa cifra, el brasileño supera los 3.295 puntos acumulados hasta ahora por el pívot georgiano Gio Shermadini, que ocupaba la primera posición en este apartado estadístico.

El nuevo récord amplía la colección de registros históricos de Huertas con la camiseta canarista, pues Marcelinho Huertas lidera también la clasificación de máximos asistentes del CB Canarias en la Liga Endesa y es, además, el máximo asistente de toda la historia de la ACB.

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Asimismo, ocupa el tercer puesto entre los jugadores con más partidos disputados con el club en la élite, con 242 encuentros, es segundo en valoración acumulada, con 3.679 créditos, tercero en minutos jugados, con 5.926, y segundo en tiros de dos convertidos, con 1.038 canastas. EFE

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