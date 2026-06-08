Fuerzas Armadas de Ecuador incautan 200 kilos de cocaína de banda criminal Los Choneros

Quito, 8 jun (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador incautaron unos 200 kilos de clorhidrato de cocaína presuntamente vinculados a la banda criminal Los Choneros en una operación militar realizada en la provincia andina de Tungurahua, donde también fueron detenidos tres presuntos integrantes del mismo grupo delictivo.

Según informó el Ministerio de Defensa, la operación fue ejecutada en el municipio de Baños.

Durante la intervención fueron detenidos alias 'Gordo Wilson', alias 'Fercho' y alias 'Mona', señalados por las Fuerzas Armadas como presuntos miembros de Los Choneros, una de las principales bandas criminales de Ecuador.

Además, los militares retuvieron una furgoneta y una camioneta que presuntamente eran utilizadas para transportar la droga.

Las Fuerzas Armadas estimaron que la incautación supone una afectación económica de unos siete millones de dólares para las redes criminales vinculadas al narcotráfico.

Los Choneros es una de las bandas criminales a las que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, catalogó como "terroristas" dentro del "conflicto armado interno" que declaró en 2024.

El Gobierno atribuye la actividad de estos grupos a la escalada de violencia que registra el país andino en los últimos años.

Solo en 2025, Ecuador contabilizó 9.252 homicidios, la cifra más alta desde que se tienen registros, de acuerdo a información oficial. EFE