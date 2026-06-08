Dreyfus invertirá 400 millones de dólares para construir planta de molienda en Argentina

Buenos Aires, 8 jun (EFE).- La empresa multinacional Louis Dreyfus Company invertirá 400 millones de dólares para construir una planta de procesamiento de girasol y soja en Argentina, informaron este lunes fuentes oficiales.

Según afirmó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, a través de redes sociales, se trata de una "inversión estratégica" que Dreyfus hará en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

El ministro compartió una carta que le dirigió el director ejecutivo de Dreyfus, Michael Gelchie, en la que confirma que la empresa decidió avanzar con la construcción de la nueva planta, iniciativa que resaltó como "una de las inversiones más importantes del sector agroindustrial argentino en la última década".

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Según explicó la compañía, la nueva planta permitirá ampliar la capacidad de procesamiento de oleaginosas, impulsar exportaciones con mayor valor agregado y contribuir al desarrollo económico de la región.

"La inversión será fundamental para aumentar la capacidad de procesamiento de oleaginosas, mejorando así la competitividad del sector agroindustrial argentino y generando mayores exportaciones con valor agregado", dijo Gelchie.

Según el directivo, el proyecto contribuirá a "la creación de empleo y la continua modernización de la infraestructura agroindustrial del país" suramericano, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de granos y derivados.

La empresa remarcó además que Argentina es un mercado estratégico para sus operaciones globales.

"Este proyecto emblemático refleja tanto nuestra confianza en el potencial de largo plazo de Argentina como nuestro compromiso de fortalecer aún más nuestra ya sólida presencia industrial en el país", expresó Gelchie.

El ejecutivo adelantó que visitará Argentina en julio próximo y solicitó una reunión con Caputo para presentar detalles del proyecto de inversión y analizar nuevas formas de colaboración para el desarrollo del sector agrícola del país. EFE