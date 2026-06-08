VÍDEO: León XIV en el Bernabéu: "¡Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!"

El Papa León XIV ha decidido improvisar un símil futbolístico durante su encuentro con la Iglesia Diocesana celebrado en el Santiago Bernabéu. "Yo supongo que para un jugador de fútbol, hacer un gol en este estadio es algo que les marca un poco la vida. Pero, Don José, ¡hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre!", ha dicho dirigiéndose al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

Durante su discurso, el Pontífice ha invitado a la comunidad diocesana de Madrid a ser una "Biblia abierta". "Sed, para todos, como una Biblia abierta: que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la Palabra de Dios. El amor, efectivamente, es el lenguaje que hace que todos se sientan como en casa", ha subrayado.

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Así lo ha puesto de manifiesto durante el encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu, con la Iglesia diocesana de Madrid y las diócesis de Alcalá de Henares y Getafe, que representan a parroquias, movimientos, vida consagrada, sacerdotes y agentes pastorales. En su alocución, ha pedido a los presbíteros a reconocer la práctica del discernimiento comunitario como una de las mayores oportunidades que la sinodalidad ofrece a su ministerio.

"Queridos hermanos, sin apartaros de lo esencial, el hecho de deteneros regularmente con vuestro pueblo para interpretar la vida de los barrios, los cambios culturales, las tensiones sociales y las prácticas eclesiales a la luz del Evangelio enriquecerá y consolará vuestro ministerio. También ayudará a cada uno y a cada comunidad a salir del aislamiento y a experimentar la alegría del Espíritu Santo", ha invitado.

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En este sentido, les ha advertido de que cuando se reduce la vida eclesial a una rutina en la que cada uno permanece encerrado en sus hábitos y en su papel, lo que falta es el Espíritu. "Este suscita vocaciones y las une, provocando a veces agitación, discusión, búsqueda de nuevos equilibrios. No os espantéis de todo esto, disfrutadlo", ha destacado.

LA "MÚSICA" DEL EVANGELIO

Robert Prevost ha asegurado que los testimonios ofrecidos por miembros de la Iglesia de Madrid son la "música del Evangelio, con su ritmo contagioso". "Cuando llega al corazón, hace que uno diga haberse sentido acogido con los brazos abiertos, como la hermana que vino desde Perú a Madrid. Muchos, como ella y su familia, al comienzo sienten temor a acercarse, pues han oído hablar de prejuicios y decepciones. La bondad, aunque sea de unos pocos, puede vencer el miedo de muchos", ha exclamado.

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El Pontífice ha destacado la labor de la Iglesia diocesana en Madrid, la capital de un país que es "destino de millones de visitantes y de hermanos y hermanas en busca de nuevas oportunidades" y una ciudad que le "gusta" y en la que conviven "tradiciones y almas diferentes".

En el marco de este encuentro que ha acogido distintas actuaciones musicales, ha defendido que cantar "es una necesidad que impregna la convivencia e interpela la cultura, la incita a permanecer abierta y en constante evolución".

UN CAMINO A LA ESPERANZA

En este punto, ha hecho referencia a que la Iglesia diocesana de Madrid está "en medio de un pueblo que ama la música, la danza y el estar juntos, pero que también conoce los conflictos, la resignación y, a veces, la desesperación, situaciones en las que el Evangelio puede abrir un camino a la esperanza".

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"Vosotros testimoniáis el Evangelio en la capital de un gran país europeo, sede de instituciones y organizaciones en las que se toman decisiones importantes para el presente y el futuro, pero también destino de millones de visitantes y de hermanos y hermanas en busca de nuevas oportunidades. Vuestra alegría será contagiosa si, de ser una emoción pasajera, se convierte en un modo estable de ser, en un sentimiento profundo que renueva a las personas, a los grupos y a la comunidad diocesana", ha dicho León XIV.

Ante unas 80.000 personas que se han congregado en el estadio madrileño, el Papa ha asegurado que Dios "conoce" a cada uno de los corazones de los habitantes de Madrid. "Todos, sin excepción, están hechos para la vida y para la vida en plenitud", ha exclamado Robert Prevost, destacando que "la presencia de la Iglesia en una gran ciudad es una parábola de este misterio de salvación".

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"¡Nada os turbe, nada os espante! Juntos, como Iglesia diocesana, podéis ofrecer el testimonio evangélico que desata las mejores fuerzas de una humanidad bombardeada de imágenes y palabras, pero hambrienta de justicia y sedienta de verdad", ha dicho que acojan los nuevos comienzos como "la regla de la misión".

Así, ha señalado que la inversión en los consejos parroquiales y diocesanos persigue "modificar la sensibilidad de cada uno gracia a una escucha más profunda" de lo que el Espíritu dice a la Iglesia. "Sería una lástima reducirlos a meros trámites burocráticos". A su juicio, cuando se atienden estos espacios, "el culto se convierte en vida y entre las personas surgen lazos de fraternidad y proyectos de solidaridad".

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León XIV ha dicho que los números, los datos y los hechos no son suficientes para generar comunidad". "Nuestro corazón necesita cantar, es decir, interpretar los acontecimientos y las situaciones celebrando con los demás el sentido que irradian", ha añadido.

Respecto a la relación "especial" entra la Iglesia y Madrid, ha incidido en que "cobra aún mayor importancia en el cambio de época" que se está viviendo. "Una relación que, naturalmente, se materializa entre personas de carne y hueso, en las relaciones laborales y de proximidad, pero también en las distintas comunidades, asociaciones y entidades barriales", ha aseverado.

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NO DISPERSARSE NI ENCERRARSE EN UN GRUPO

Prevost se ha preguntado si lo que se es y se hace como cristianos llega allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, o sea, a los "núcleos más profundos del alma de las ciudades". En este sentido, ha asegurado que es importante no dispersarse ni encerrarse cada uno en el grupo o en el entorno en el que ya se siente seguro, "entre personas que siempre cantan la misma melodía.

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"Para llegar al corazón de la ciudad hay que cultivar la conciencia de que la verdad es sinfónica y siempre nos supera, cultivar el deseo de encontrar al Resucitado, que siempre va por delante de nosotros, nos precede y tal vez ya esté presente donde aún no lo hemos buscado".

En este sentido, ha admitido que en las grandes ciudades, más que en otros lugares, a veces parece que ya no se tienen los mapas para moverse con seguridad y ha pedido volver a aprender "el arte espiritual de ser cordiales", sin el cual incluso el anuncio del Evangelio "corre el riesgo de convertirse en una "repetición impersonal y, al perder eficacia, deja espacio a la frustración y la desconfianza".

"Cada vez se hace más patente la especificidad de la misión cristiana en el seno de las grandes realidades urbanas, donde 'una cultura inédita late y se elabora'", ha subrayado León XIV, que ha agregado que "la claridad sobre este punto ha madurado mucho a lo largo del camino sinodal".

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