Apple presenta Siri AI: su asistente mejorado y más inteligente con la nueva generación de Apple Intelligence

Apple ha presentado la próxima generación de Apple Intelligence, que llega con la esperada versión renovada de Siri AI, más inteligente y más integrado, disponible en las nuevas iteraciones de los sistemas operativos iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, whatchOS 27 y visionOS 27.

La tecnológica ha celebrado un año más su conferencia de desarrolladores WWDC 26, como es habitual, en su sede en Apple Park, para dar a conocer las novedades de sus plataformas, aplicaciones y servicios. Aunque resalta por ser la última inaugurada y concluida por Tim Cook, que dejará el liderazgo de Apple como director ejecutivo para dar el paso a John Ternus como sucesor.

PUBLICIDAD

Entre las novedades anunciadas, como era de esperar, Apple ha presentado sus próximas versiones de 'software' para todos sus dispositivos, iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, visionOS 27 que integran mejoras en el diseño y optimizaciones en el rendimiento, haciendo más sencillo su uso en el día a día de los usuarios.

APPLE INTELLIGENCE CON SIRI AI

Los de Cupertino han vuelto a apostar por innovación con inteligencia artificial (IA) en esta conferencia WWDC 26, con la presentación de la próxima generación de su ecosistema Apple Intelligence, que impulsa las capacidades de la nueva versión renovada de su asistente a la que se refieren como Siri AI, que es más inteligente y más capaz, integrado en todo el sistema operativo.

PUBLICIDAD

Estos avances están basados en una nueva arquitectura diseñada expresamente para proteger la privacidad de los usuarios mediante computación en la nube privada, que se han desarrollado a medida junto a la nueva colaboración con Google y sus modelos de Gemini, lo que ha dado lugar a los nuevos Apple Fundational Models.

Impulsado por las capacidades de Apple Intelligence, la tecnológica ha presentado la nueva Siri AI, una versión rediseñada del asistente e integrada por completo en las experiencias de iPhone, el iPad, el Mac, el Apple Watch y el Apple Vision Pro.

PUBLICIDAD

La compañía ha afirmado que es un asistente conversacional "mucho más capaz", al integrar comprensión del contexto personal con acceso a todas las aplicaciones, un amplio conocimiento del mundo con la posibilidad de acceder a información de la web y reconocimiento del contenido en pantalla. Igualmente, también ofrece respuestas "más detalladas y fluidas", así como una conversación "natural e interactiva".

Como resultado, Siri AI puede utilizar su comprensión del contexto personal y combinarlo con la búsqueda de información en los mensajes, 'emails', fotos o archivos disponibles en el dispositivo del usuario, así como en la web, para responder a cualquier pregunta de los usuarios o resolver tareas en todo el sistema.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, los usuarios pueden solicitar a Siri AI que busque la recomendación de un restaurante que les envió un amigo en Mensajes y que muestre cuál es mejor ruta para ir en Maps, o que busque y comparta con un familiar las fotos de un viaje concreto. Asimismo, puede añadir sugerencias con información recopilada de Internet, por ejemplo, buscando la información para una receta y creando una nota con los datos.

Esta nueva versión del asistente también puede responder a preguntas relacionadas con el contenido que se muestra en la pantalla de un usuario, al comprender estas imágenes también. Asimismo, los usuarios pueden interaccionar mediante texto o comandos de voz naturales.

PUBLICIDAD

Para acceder a Siri AI en iOS 27, los usuarios pueden activar el asistente como habitualmente, diciendo 'Oye Siri', presionando el botón de bloqueo o deslizando hacia abajo en la pantalla. Las respuestas aparecerán en un recuadro en la parte superior de la pantalla que se genera desde la Isla Dinámica, sin embargo, Apple ha introducido una nueva experiencia independiente de Siri a la que se accede con solo agrandar dicho recuadro, alargando la conversación con el asistente en un formato chatbot.

En el caso de iPad y Mac, la IA de Siri está integrada en Spotlight y en los menús contextuales del sistema. Por su parte, en Vision Pro, la IA de Siri aprovecha el procesamiento espacial con una visualización 3D que los usuarios pueden colocar en cualquier lugar. También está disponible en Apple Watch, CarPlay y AirPods, desde donde se podrá iniciar una conversación por voz con el asistente.

PUBLICIDAD

A ello se le suma la nueva aplicación exclusiva de Siri, desde la que los usuarios pueden retomar cualquier conversación con el asistente al actuar como un repositorio de las consultas realizadas. Igualmente, también pueden iniciar nuevas consultas desde la 'app' y utilizar iCloud para sincronizar de forma privada el historial de conversaciones entre dispositivos.

NUEVAS FUNCIONES DE APPLE INTELLIGENCE EN LAS APPS

Además de Siri, las capacidades de Apple Intelligence también están integradas en las aplicaciones, que se vuelven más potentes. Es el caso de la aplicación de Fotos, que cuenta con modelos de imágenes más avanzados para realizar ediciones de imágenes realistas.

PUBLICIDAD

Concretamente, Apple ha incluido la función de Reencuadre Espacial, con la que los usuarios pueden mejorar la composición de la foto reimaginándola desde un ángulo distinto. Así, basta con tocar la foto y arrastrar para cambiar la perspectiva de la cámara, como si se hubiese tomado desde más arriba o desde un lateral, manteniendo coherencia con la escena original.

La nueva herramienta Extender permite ampliar las imágenes ajustando la relación de aspecto o enderezando un horizonte ampliando los márgenes y rellenando las partes que faltan. Asimismo, la herramienta Limpiar se ha mejorado para eliminar objetos del fondo más fácilmente ofreciendo un relleno más realista.

PUBLICIDAD

En Imagine Playground la compañía ahora permite crear imágenes de alta calidad "en prácticamente cualquier estilo" incluyendo el fotorrealismo, gracias a un nuevo modelo de generación de imágenes y la nube privada. También permite editar imágenes de forma sencilla, tocando o rodeando un objeto para moverlo o cambiar su tamaño. Igualmente, ahora también posibilita generar fondos de pantalla o pósteres de contacto.

En la aplicación de Safari, Apple ha simplificado la navegación con Apple Intelligence al reorganizar todas las pestañas automáticamente agrupándolas según temáticas relevantes. Además, con la función Notify Me, se puede solicitar que Safari supervise por su cuenta una página web en busca de cambios y que avise a los usuarios cuando, por ejemplo, haya una bajada de precio de un producto.

Con la función 'Describe una extensión' los usuarios pueden crear extensiones personalizadas para Safari describiendo la acción que desean y esta se agregará a la barra de herramientas. Por su parte, en Safari y la aplicación de Contraseñas ahora Apple Intelligence puede corregir claves identificadas como débiles o ya comprometidas automáticamente.

En Mensajes ofrecerá sugerencias basadas en el contexto de las conversaciones, como crear un recordatorio de una cita o una nota. Asimismo, también ofrece sugerencias más útiles en Mail, con la posibilidad de interactuar con aplicaciones de terceros y un estilo de escritura más personalizado en Respuesta Inteligente.

Call Context también utiliza información personal para ofrecer datos relevantes durante una llamada, como el código de reserva de un restaurante. Igualmente, la 'app' de Atajos agrega la herramienta 'Describir atajo' que crea un atajo de forma automática a través de texto natural.

La aplicación de Hogar, por su parte, también se ha actualizado con nuevas funciones para las cámaras HomeKit Secure Video, con descripciones generadas automáticamente de lo que está ocurriendo en el momento.

Tanto Siri AI como las nuevas funciones de Apple Intelligence están disponibles a partir de este lunes en el Programa para Desarrolladores de Apple y llegarán en otoño a iOS 27, a excepción de la Unión Europea debido a la Ley de Mercados Digitales (DMA).