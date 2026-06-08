C.Madrid subraya "éxito" de un plan de movilidad capaz de atender la "extraordinaria afluencia" y sin incidentes

La Comunidad de Madrid ha subrayado este lunes el "éxito" del plan de movilidad desplegado durante el fin de semana con motivo de la visita del Papa León XIV, con los actos más multitudinarios concentrados durante el sábado y el domingo, ya ha resaltado que ha permitido atender "con plenas garantías" la "extraordinaria afluencia" y sin que se hayan registrado incidentes relevantes en la red de transporte público.

Así lo ha indicado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, quien ha resaltado que este plan especial ha posibilitado "desplazamientos seguros, ágiles y ordenados" durante todo el fin de semana, sin que se hayan registrado incidencias reseñables en la red de transporte público.

PUBLICIDAD

Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento han establecido importantes refuerzos de transporte en la red de Metro, Cercanías, autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) e interurbanos, fundamentalmente durante las jornadas del fin de semana, con actos multitudinarios como la Vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima el sábado por la noche o la Santa Misa en la Plaza de Cibeles, con más de 1,2 millones de asistentes.

Según el consejero, el operativo, coordinado por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), junto a los distintos operadores y administraciones implicadas, "ha demostrado una vez más la capacidad de respuesta y planificación del sistema de transporte madrileño ante eventos de gran magnitud, ofreciendo un servicio eficaz y de calidad en momentos de máxima demanda".

PUBLICIDAD

Para hacer frente al importante incremento de viajeros, Metro de Madrid puso en marcha un amplio refuerzo de servicio con hasta 42 trenes adicionales, alcanzando un despliegue extraordinario de 55 convoyes con motivo de la celebración de la misa multitudinaria.

En líneas generales, el suburbano ha incrementado un 125% su servicio, lo que ha permitido, según Rodrigo, absorber "con total normalidad los flujos de viajeros y garantizar la movilidad de los asistentes en los principales puntos de concentración".

Además, con el objetivo de facilitar el regreso de los asistentes a los distintos actos programados, la compañía metropolitana amplió de forma excepcional su horario durante la noche del sábado al domingo, prolongando la circulación de trenes una hora más, hasta las 2.30 de la madrugada.

PUBLICIDAD

Por su parte, EMT y bicimad han establecido la gratuidad del servicio durante las cuatro jornadas que el Papa estará en Madrid y se ha reforzado un 35% la red de autobuses municipal durante el fin de semana. Igualmente, la red de autobuses interurbanos ha contado con una dotación extraordinaria de más de 200 vehículos de refuerzo para facilitar los desplazamientos de los miles de peregrinos alojados en distintos municipios de la región.

En este marco, el consejero ha recalcado que el "éxito" del operativo ha sido posible también "gracias al importante refuerzo humano desplegado durante estos días" y, finalmente, ha trasladado también el agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "porque todas las actuaciones se desarrollaron de forma coordinada y se ejecutaron con plena normalidad, minimizando las afecciones al conjunto de los usuarios".

PUBLICIDAD