Bruselas desembolsa 2.800 millones de euros más en ayuda financiera a Ucrania

Bruselas, 8 jun (EFE).- La Comisión Europea efectuó este jueves un nuevo pago de 2.800 millones de euros en ayuda a Ucrania para que el país pueda seguir financiando sus necesidades y los servicios públicos mientras dura la guerra contra Rusia, tras constatar que Kiev ha implementado las reformas pactadas.

Se trata del séptimo desembolso del Mecanismo para Ucrania, por el que la Unión Europea ya ha entregado a Kiev 29.500 millones de euros de un paquete total de 50.000 millones, entre subvenciones y préstamos al país, según informó en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

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Este se produce después de que Ucrania haya implementado "con éxito" reformas en áreas como la gestión de las finanzas públicas, el sistema judicial, los mercados financieros, el entorno empresarial, energía, agricultura, materias primas, digitalización o transición verde.

"La rapidez y el compromiso de Ucrania a la hora de llevar a cabo reformas significativas han merecido este pago, y ahora también estamos allanando el camino para seguir avanzando en las negociaciones de adhesión", dijo la comisaria de Ampliación, Marta Kos.

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Además del paquete de 50.000 millones ya en marcha, la UE ha acordado un nuevo préstamo de 90.000 millones de euros para este año y el próximo, que se financiará con la emisión de deuda común por parte del bloque tras no haber logrado acuerdo para hacerlo usando los activos rusos inmovilizados.

El primer pago de este crédito se producirá en junio y alcanzará los 9.100 millones de euros, de los cuales 5.900 millones se destinarán a defensa y 3.200 millones a apoyo presupuestario, según explicó un portavoz comunitario.

"Estamos concretando los últimos detalles y las primeras transacciones estarán listas para este mes", dijo el portavoz, que no pudo precisar todavía la fecha concreta para el desembolso.

En total, 60.000 millones de euros de este préstamo serán para apoyo militar y 30.000 millones para ayuda macrofinanciera.

Hasta el momento, Ucrania ha recibido un total de 204.800 millones de euros en ayuda de la UE, de las cuales cerca de la mitad (93.800 millones de euros) se han destinado a apoyo para cubrir las necesidades financieras del país, mientras que 75.200 millones se dirigieron a ayuda militar, incluyendo tanto el Mecanismo Europeo para la Paz como las contribuciones bilaterales de los Estados miembros. EFE

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