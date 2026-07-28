Yéremy Pino regresa a casa como campeón del mundo y recibe un emotivo homenaje en Canarias

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Tras proclamarse campeón del mundo con la selección española el pasado 19 de julio, Yéremy Pino ha sido homenajeado este lunes por el Gobierno de Canarias. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, recibió al futbolista del Crystal Palace en un acto en el que quiso reconocer su trayectoria y, especialmente, su historia de "esfuerzo" y "perseverancia" hasta alcanzar la cima del fútbol mundial.

El atacante grancanario tuvo un papel destacado en el Mundial conquistado por el combinado de Luis de la Fuente, participando en la fase de grupos antes de que una lesión sufrida frente a Uruguay limitara su protagonismo en el resto del torneo. Aun así, pudo celebrar sobre el césped el segundo título mundial de la historia de España.

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Durante el homenaje, Clavijo destacó que "Canarias vuelve a demostrar que es una tierra capaz de formar deportistas de primer nivel" y aseguró que contar con Yéremy Pino y Pedri González entre los campeones del mundo es "un orgullo para todos los canarios". En la misma línea, el consejero de Deportes, Poli Suárez, puso en valor la capacidad de superación del internacional, recordando la grave lesión que sufrió hace dos años y que le impidió disputar la Eurocopa.

Por su parte, Yéremy agradeció el reconocimiento y aseguró que la conquista del Mundial supone "un mérito muy grande" para él y para su familia. Además, recordó el sacrificio realizado desde que dejó su casa con apenas 13 años para perseguir su sueño y afirmó que el título "refleja todo el trabajo que hay detrás". El futbolista también confesó sentirse "súper orgulloso de ser canario" y de representar a las islas "en los escenarios más grandes del fútbol".

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