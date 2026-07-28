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Proponen a Roberto Mancini como nuevo seleccionador italiano

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Roma, 28 jul (EFE).- El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malago anunció este martes durante una reunión que está conversando con Roberto Mancini para que sea el nuevo seleccionador, según informaron algunos medios.

Sería un regreso del técnico, que dejó la selección tras no lograr la clasificación para el Mundial de Catar 2022.

Mientras, se desconoce cuál sera el nombre que propondrá como director técnico, tras la marcha de Paolo Maldini, que renunció este lunes por la crisis suscitada por el rechazo de Andrea Pirlo como nuevo seleccionador nacional, debido a sus vínculos con una sociedad de apuestas rusa. Los medios italianos apuntan a que el nuevo director técnico será Claudio Ranieri. EFE

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