Ascienden a 970 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza desde el alto el fuego

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este lunes en 970 los palestinos muertos por los ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre de 2025, al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado que hasta la fecha se han documentado 970 muertos y 3.063 heridos, incluidos nueve muertos y 43 heridos durante el último día, antes de señalar que los equipos de rescate han recuperado además 782 cuerpos de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

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Por otra parte, ha resaltado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.980 fallecidos y 173.171 heridos.