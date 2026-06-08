Al menos ocho muertos en nuevos ataques israelíes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

Al menos ocho personas han muerto en una nueva oleada de ataques israelíes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego formalmente en vigor en la zona.

Cinco personas han muerto y varias más han resultado heridas en un ataque israelí sobre un coche justo delante de la principal instalación de la Cruz Roja en Tiro. Entre los fallecidos están Alí Muhamad Dahini y su hijo Rabih Dahini, originarios de la localidad de Tura.

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En ese ataque han resultado heridos de carácter moderado cuatro trabajadores sanitarios por la rotura de cristales. Han sido ya trasladados al Hospital Yabal Amel para recibir atención, informa la NNA.

Otra persona ha muerto y varias más han resultado heridas en un ataque israelí en Al Jarayeb, según recoge también la agencia de noticias oficial libanesa, NNA.

Dos personas más han muerto y diez más han resultado heridas --cuatro de ellas mujeres-- en un ataque israelí en Marwaniya, en el distrito de Sidón, ha informado el Ministerio de Sanidad libanés.

Este mismo lunes las Fuerzas Armadas israelíes han ordenado la evacuación de Ziqoq al Mafdaq, en Tiro como paso previo para el bombardeo de supuestas instalaciones de Hezbolá.

"En vista del incumplimiento del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá, las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- se ven obligadas a actuar contra ella haciendo uso de la fuerza", ha explicado el portavoz militar israelí en árabe, Avichai Adrai.

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La zona señalada se encuentra a las afueras de la ciudad costera libanesa, situada al sur de la desembocadura del río Litani. "Cualquiera que esté cerca de miembros de Hezbolá, sus instalaciones o sus armas está poniendo su vida en peligro", ha advertido Adrai.

El mensaje israelí insta a la población de la zona señalada a evacuar hacia los territorios situados al norte del río Zahrani, último objetivo del avance israelí para el establecimiento de una "zona de seguridad" en el sur de Líbano.

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