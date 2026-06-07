Xbox confirma que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos y Fable llegará en febrero de 2027

Xbox Gmes Showcase ha ha confirmado que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos de Xbox, además de anunciar títulos como Wo Long 2: Wings of Ember, Senua y Spyro: a Realm Beyond y de confirmar que Fable llegará en febrero de 2027.

Este domingo Xbox ha celebrado Xbox Games Showcase 2026, el evento en el que presenta los videojuegos que llegarán en el próximo año a sus plataformas de juego, incluidos anuncios y nuevos detalles de otros ya anunciados, así como títulos exclusivos.

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El evento ha arrancado con un 'trailer' de Gears of War: E-Day, en el que se mezclan escenas cinemáticas con 'gameplay'. Este título llegará el 6 de octubre y, como ha confirmado la directora ejecutiva de Xbox, Asha Sharma, la CEO de Xbox, será exclusvo de Xbox.

La firma de videojuegos celebra este año su 25 aniversario. Para celebrarlo, han anunciado una edición especial de Xbox Series X (Xbox Series X25), con carcasa verde transparente e interior oscuro, con el mando a juego.

En lo que respecta a los juegos, en Xbox Games Showcase se ha desvelado Bad Magpie (2027), un título con estética animada que sigue a una urraca aficionada a robar tanto a los humanos como a los animales del bosque.

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También se ha anunciado Wo Long 2: Wings of Ember (principios de 2027), nueva entrega de Wo Long que regresa a un mundo inspirado en los Tres Reinos, de inspiración japonesa, donde se podrán conseguir los poderes del fénix.

Ninja Theory ha anunciado Senua (2027), del sello Xbox Games Studio. La tercera entrega de Hellblade sigue a la protagonista de la entrega anterior e introduce habilidades como el sigilo.

También se ha dado a presentado Magicians: The Devil's Deal (2027), un juego en primera persona protagonizado por un mago que deberá utilizar sus mejores trucos para escapar del infiero en el que se ha metido por pactar con el diablo. Lo firman Uppercut Games y Focus Entertaintment.

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Atlus también ha anunciado Persona 6, mientras que Activision ha confirmado que habrá nueva aventura del famoso dragón morado: Spyro, a Realm Beyond, llegará en primavera de 2027. El próximo año también llegará Crazy Taxi World Tour.

Aparte de los anuncios, Xbox Gmes Showcase ha acogido tráilers y nuevos detalles de otros títulos que ya estaban confirmados. Es el caso de Fable, de Playgroung Games, que llegará finalmente el 23 de febrero de 2027 y traerá de vuelta a la villana Isabel.

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El 'remake' del primer Halo, Halo Campaing Evolved, estará disponible el 28 julio con tres nuevas misiones, mientras que Asobo Studio y Focus Entertainment han confirmado que Resonance: a Plague Tale Legacy llegará el 27 de agosto. Atlus también ha informado de que Persona 4 Revival estará disponible el 18 de febrero de 2027.

El juego de supervivencia en mundo abierto State of Decay 3 (2027) pondrá a los jugadores en la piel de los supervivientes en un mundo asolado por zombis, donde deberán construir asentamientos, mantener con vida a la comunidad y combatir a los no muertos.

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La expansión de Sea of Thieves, Customs Seas, estará disponible el 18 de junio. Con ella, los jugadores podrán crear sus propios modos de juego, con batallas del tipo rowboat royale, skeleton snipe hunt o king of the hill.

Metro 2039 (febrero 2027) ha compartido un avance de su historia, en la que Hunter intenta convertirse en el líder e imponer su régimen desde el submundo de un Moscú postapocalíptico.

Join Us (marzo 2027) anima a los jugadores a crear una secta, y pueden hacerlo en un modo de un jugador o en cooperativo con hasta cuatro persona.

Bethesda ha confirmado que la actualización Infestations de Fallout 76 ya está disponible, y ha puesto fecha a la expansión Doom: The Dark Ages Revelations: el 7 de julio, mientras que el gremio de ladrones llegará a The Elder Scroll Online con la expansión The Thieves Guild.

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También recibirá nuevo contenido Age of Empires IV en otoño con Raiders of the Nord. Y Mojang Studios ha compartido un trailer de Minecraft Dungeons II, que estará disponible el 29 de septiembre. Por su parte, Microsoft Flight Simulator 2024 recibirá una nueva actualización el 4 de julio que introducirá parques y monumentos natuales de Estados Unidos, como Yosemite, el Gran Cañon o Yellowstone.

Valor Mortis es un juego estilo soul para un jugador ambientado en las guerras napoleónicas, en el que un soldado resucitado tiene poderes sobrenaturales que utiliza contra monstruos en las tierras asadas por la batalla. Llegará el 24 de septiembre y se ha confirmado que el actor Vincent Cassel interpretará a Napoléon.

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Where The Winds Meet es un juego de rol y acción de inspiración china, que introduce elementos mitológicos y plantea una una lucha entre el bien y el mal. Ya está disponible y en julio llegará Hidden Mountain, una expansión con un nuevo mapa y nuevas aventuras.

Por el 40 aniversario de la saga Castlevania, se ha anunciado Calstlevania Belmont's Curse, protagonizado por Rose Belmont, que llegará el 15 de octubre. Radicalmente distinta es la propuesta de Vivarium, un título con una estética que recuerda al ánimo de los años 80 que muestra un mundo diminuto dentro de un árbol de pequeño tamaño protegido por una urna.

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Clockwork Revolution (2027) se ha confirmado como juego exclusivo de Xbox. Este rpg de estilo steampunk ha presentado a Morgan Vanette y los miembros de su banda de ladrones: Ulysses, Nazim, Erasmus, Hazel y Anne Funcking Darrow, además de un dispositivo que permitirá moverse por el tiempo.