Grupo G: Irán ansía sacar pecho en territorio comanche

La selección de Irán es un atractivo del Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comparte con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, pero su desempeño podría verse afectado si la situación geopolítica empeora porque su país sigue en guerra con Estados Unidos, coanfitrión de este torneo junto a México y Canadá.

Sobre el césped, los iraníes se caracterizan por su robusta defensa y eficacia en transiciones. Eso les ha valido para lucirse en multitud de ocasiones como una de las selecciones más competitivas de Asia, donde ha finalizado en el tercer puesto las dos últimas citas continentales.

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Irán competirá en el séptimo Mundial de su historia, cuarto de forma consecutiva para ampliar su mejor racha histórica de continuidad. Pese a ello, el 'Team Melli' nunca ha pasado de la fase de grupos inicial y ese es el objetivo más inmediato de cara a este nuevo certamen mundialista.

Un torneo para el que Irán consiguió billete después de una fase de clasificación notable y en la que lideró su grupo delante de Uzbekistán; hizo 23 puntos tras siete victorias, dos empates y solo una derrota (1-0 ante Catar), para un registro de 19 goles a favor y ocho en contra.

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Y ahora, para acceder por primera vez a los cruces de un Mundial, los pupilos de Amir Ghalenoei deberán exprimir su mayor fortaleza de tener la zaga ordenada para abrir distintas rutas atacantes. Mehdi Taremi, que milita en el Olympiacos, es su delantero más destacado y fue el pichichi de la fase de clasificación con cinco goles, sumando cuatro asistencias.

Taremi y compañía han vivido semanas de mucha incertidumbre sobre su participación, condicionando los planes de viaje del 'staff' al completo y de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI) al estar pendientes de sus visados. Lo previsto era establecer su base de operaciones en Tucson (Arizona), pero trasladaron su sede a la ciudad fronteriza de Tijuana.

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Según Claudia Sheinbaum, presidenta de México, el Gobierno de lo Estados Unidos se negaba a permitir que pernoctasen en su territorio. Bastante tira y afloja ha tenido Mehdi Taj, presidente de la FFIRI, para que la FIFA se le echase un capote en medio del problema, pues de hecho la selección iraní disputará sus tres encuentros del grupo en suelo estadounidense.

REZAEIAN COMO REVULSIVO

Ramin Rezaeian es carrilero derecho y ya lleva dos Mundiales jugados a sus espaldas. A sus 36 años, quizá sea su penúltima o incluso última oportunidad de disputar un cruce mundialista si el 'Team Melli' cumple con su progresión y supera este grupo. Para intentarlo, Rezaeian se ha convertido últimamente en un revulsivo para su seleccionador.

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Muchas veces es sustituido cuando sale de titular y en muchas otras ocasiones él es quien entra desde el banquillo para agitar el avispero. Pese a no completar un partido entero con su selección desde el pasado septiembre, que además fue anecdótico porque no es lo habitual, Rezaeian cuenta con la confianza plena de Ghalenoei en los momentos complicados.

Curtido en Ligas del Golfo Pérsico, la única experiencia europea de Rezaeian fue en la temporada 2017-18 con el Oostende, pero dos lesiones truncaron esa estancia en Bélgica. Cedido el último curso en el Foolad, Rezaeian volverá este verano al Esteghlal con solo seis partidos en su bagaje, pero habiendo metido un gol y habiendo dado tres asistencias.

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GHALENOEI, EN SU SEGUNDA ETAPA COMO SELECCIONADOR

Ghalenoei, a sus 62 años, pisa territorio comanche. Los problemas de la expedición iraní para lograr visados estadounidenses y las dudas para fijar su base de operaciones han dificultado la labor de un técnico que está viviendo su segunda etapa al frente del 'Team Melli'. La anterior fue de 17 partidos entre verano de 2006 y verano de 2007, ya ha llovido.

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En ésta, que comenzó en marzo de 2023, Ghalenoei ha sido uno de los artífices para que el conjunto iraní alcanzase semifinales en la Copa de Asia y la final en la Copa de Naciones de Asia Central, si bien cayó en ambas citas, respectivamente, ante Catar (2-3) y ante Uzbekistán (1-0).