Sánchez desayuna pan con chicharrón y Fujimori tamales antes de votar en comicios de Perú

Lima, 7 jun (EFE).- El izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori, que se enfrentan este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, realizaron el tradicional desayuno electoral acompañados de sus respectivas familias, donde antes de ir a votar saborearon pan con chicharrón y tamales, respectivamente.

Desde su localidad natal Huaral, una población agrícola a unos 90 kilómetros al norte de la capital Lima, Sánchez desayunó en casa de sus padres junto a su esposa, sus dos hijas, de 9 y 3 años, y otros familiares en una mesa repleta con los ingredientes del pan con chicharrón y llicllas, la típica manta andina de colores.

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La familia de Sánchez compartió este sándwich de pan rellenado de carne de cerdo frita, camote (batata o boniato), y cebolla al gusto, y acompañado de café, zumo, choclo (maíz) y frutas.

Justo antes de desayunar, el candidato de izquierda comenzó el día en misa acompañado de sus padres, su esposa y sus dos hijas, y al salir de su casa hizo una exhortación a todos los peruanos a ejercer "su compromiso con la democracia y con el país, ejercitando un voto de conciencia, un voto democrático de amor a la patria".

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Por su parte, Fujimori realizó el tradicional desayuno en una barriada del extrarradio de Lima llamada El Paraíso, una zona humilde en el distrito más poblado de San Juan de Lurigancho, el más poblado de la capital Lima, donde compartió la mesa con una asociación vecinal.

La candidata derechista llegó acompañada por su hermana Sachi y sus hijas Kiara y Kaori, de 18 y 16 años, y la propia Fujimori explicó que habían llevado pasteles de limón y bizcocho de plátano que ellas mismas habían elaborado la noche anterior.

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En lo alto del asentamiento, la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) desayunó junto a representantes de la asociación vecinal tamales, pan, queso, jamón y café.

"Hemos querido compartir este momento de la mañana agradeciendo a Dios, a todas las madres que sacan adelante a sus familias y traer algo hecho con nuestras propias manos", dijo la candidata, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia y que desea que este su último desayuno electoral.

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También invocó a la población para acudir a votar, pues "cada voto cuenta" y remarcó el papel de los observadores electorales de ambos partidos, quienes han acudido a los centros de sufragio "en defensa de la democracia".

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento. EFE

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(foto)(video)