Ministro de Defensa de Portugal considera que la defensa europea pierde eficacia sin EEUU

Lisboa, 7 jun (EFE).- El ministro de Defensa de Portugal, Nuno Melo, insistió este domingo en su rechazo a la idea de un ejército europeo y consideró que la defensa europea "no sería igualmente eficaz con o sin Estados Unidos".

El ministro, líder del partido democristiano CDS-PP y socio del Gobierno liderado por el conservador Luís Montenegro, realizó estas declaraciones en una entrevista publicada hoy por el medio Jornal de Notícias y la emisora TSF, donde recalcó que es necesario contar con la OTAN como la principal estrategia defensiva.

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En ese sentido, consideró que tiene "todo el sentido" apostar por esta opción y descartar la creación de un ejército europeo pese a las crecientes tensiones con Estados Unidos.

"Nunca el espacio continental europeo, genéricamente, y estoy excluyendo la guerra de Ucrania, estuvo tanto tiempo permanentemente en paz, con el tiempo que medimos desde el final de la II Guerra Mundial, también gracias a la OTAN. Y la OTAN, como organización que es de disuasión y defensa, ha cumplido muy bien con su papel", planteó el responsable de Defensa.

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Y añadió: "Y ha cumplido muy bien su papel también gracias a esta opción que es atlantista, juntando un lado y otro del Atlántico con Estados Unidos en la ecuación. Una defensa europea no es igualmente eficaz con o sin Estados Unidos".

En su opinión, "ningún país europeo" sería capaz por sí solo "de dar una respuesta absoluta", algo que sí sería posible a través de la OTAN.

Argumentó además que las relaciones con un país no se tienen que confundir con la administración de dicho territorio, ya que esto último es "transitorio".

Melo ya se había mostrado en contra de formar un ejército europeo el pasado mayo en declaraciones a medios lusos en Bruselas, cuando dijo que estaba "tendencialmente" en contra de esa idea, pero matizó que eso "no invalida" que en el espacio de la Unión Europea (UE) y en el contexto europeo se articulen "aspectos fundamentales en la defensa común".

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En febrero, la alta representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, mostró su rechazo a la idea de crear un Ejército europeo, idea que calificó de pensamiento ilusorio al considerar que lo realmente urgente es reforzar las Fuerzas Armadas en los países europeos.EFE