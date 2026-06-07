Magyar promete que el fin de la migración ilegal en Hungría ante la entrada en vigor del pacto de la UE

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha prometido este domingo que no habrá sitio para la migración ilegal en el país bajo su flamante gobierno en la misma semana que, ante el canciller alemán, Friedrich Merz, se comprometió a adoptar un "enfoque más constructivo" en las relaciones con Bruselas con un nuevo Pacto Migratorio que entrará en vigor dentro de cinco días.

Bajo el gobierno de su partido Tisza, ha asegurado Magyar en redes sociales, "no habrá migrantes ilegales en Hungría" y "quien proclame lo contrario está mintiendo y engañando a sus propios votantes".

El pasado viernes, cientos de personas se concentraron en la capital del país, Budapest, para denunciar la posiblidad de que Magyar acabe firmando el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor el viernes 12 de junio.

PUBLICIDAD

Magyar ha prometido normalizar las relaciones con la UE pero ha avisado de que su prioridad consistirá en la defensa de los intereses nacionales.

En su visita a Berlín, paso previo a reunirse en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, el dirigente húngaro señaló la responsabilidad y expectativa, también en el ámbito europeo, con su mandato tras la victoria arrolladora que puso fin a la era de Viktor Orbán.

PUBLICIDAD

"Les complace que Hungría regrese a la mesa de negociaciones europea como país libre y soberano", comentó en declaraciones recogidas por el portal Telex, sobre la vuelta de Hungría a un enfoque constructivo en los debates comunitarios.

Así, ha apuntado que Hungría estaría dispuesta a negociar sobre temas como migración, política exterior y competitividad en el contexto europeo. "No le prometí al canciller que siempre estaríamos de acuerdo en todo, pero siempre estaremos ahí", matizó, defendiendo que se mantengan largas conversaciones sobre este tipo de asuntos.

PUBLICIDAD