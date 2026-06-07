León XIV preside la procesión del Corpus Christi en Madrid portando la custodia y bajo palio

El Papa León XIV ha presidido este domingo la procesión del Corpus Christi en las calles aledañas a la Plaza de Cibeles, portando la custodia bajo palio y acompañado por fieles, presbíteros, cardenales, obispos y niños que han recibido este año la Primera Comunión.

Tras la comunión, se ha colocado la hostia consagrada en la custodia, se ha puesto en el centro del altar y el Pontífice ha inciensado el Santísimo Sacramento.

A continuación, el Papa ha descendido por la gran escalinata que daba acceso al altar, para presidir la procesión del Corpus, que ha desfilado por la calle de Alcalá en dirección a Gran Vía y ha dado la vuelta a la altura de la Iglesia de San José.

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El Papa ha sido el encargado de portar la custodia con un peso inferior a 2 kilogramos, y bajo un palio que sujetaban seis jóvenes. En el recorrido ha estado acompañando por fieles, presbíteros, por todos los cardenales, arzobispos y obispos españoles, y niños que han recibido este año la Primera Comunión, además de autoridades civiles y militares.

Alfombras de flores multicolores elaboradas por 160 voluntarios coordinados por 24 alfombristas de la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi de Ponteareas, en Rías Baixas, han vestido el recorrido.

El Corpus Christi, en latín, Cuerpo de Cristo, es una de las festividades de la Iglesia Católica más importantes, en la que se celebra la presencia de Cristo en la Eucaristía, dándole pública adoración. Incluye procesiones en las calles y lugares públicos en las cuales, el cuerpo de Cristo, es exhibido y acompañado por multitudes de personas, según informa la Archidiócesis de Madrid.

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