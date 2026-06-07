Grupo H: Cabo Verde, los 'Tiburones Azules' quieren morder en su estreno mundialista

La selección de Cabo Verde debuta este 2026 en un Mundial de fútbol con la esperanza de no convertirse en una mera invitada en el Grupo H, que comparte con España, Uruguay y Arabia Saudí, encomendada a hombres de la diáspora como Logan Costa, Sidny Lopes Cabral o Kevin Lenini Pina.

Con una población de poco más de medio millón de habitantes -frente al casi millón y medio de caboverdianos que residen en el exterior-, el archipiélago africano situado frente a las costas senegalesas vivirá este verano la que quizás es la mayor hazaña deportiva de su historia, al menos desde su independencia de Portugal en 1975.

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Cuando el próximo 15 de junio se estrene ante los de Luis de la Fuente, se convertirá en el tercer país menos poblado -tras Curazao, también presente en esta cita, e Islandia- y en el segundo con menos extensión -por detrás solo de la nación caribeña- en pisar una fase final de un Campeonato del Mundo.

Y lo hará después de liderar con solvencia el Grupo D de la clasificación mundialista de la Confederación Africana de Fútbol con cuatro puntos de ventaja sobre Camerún, por delante de otras naciones como Libia o Angola. El 13 de octubre de 2025, en Praia, los 'Tiburones Azules' confirmaban la gesta con una contundente victoria sobre Suazilandia (3-0).

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Ahora, para el mayor reto jamás afrontado, el seleccionador Pedro Leitao Brito 'Bubista' recurrirá a un conglomerado de jugadores curtidos en las ligas europeas, sobre todo, y a algunos futbolistas llegados desde campeonatos asiáticos y americanos, mezclando veteranía y competitividad. Ninguno de sus representantes en el torneo norteamericano juega en la liga local.

Junto al delantero del Igdir turco Ryan Mendes, el hombre con más internacionalidades y más goles con los 'criollos' y que portará el brazalete de capitán, la madurez la aportarán hombres como el lateral izquierdo Estopíra, héroe del Torreense en la Copa del Portugal, el portero del Chaves Vozinha o el defensa del Shamrock Rovers irlandés Roberto 'Pico' Lopes.

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La experiencia competitiva, mientras, llegará de la mano del central del Villarreal Logan Costa, del lateral derecho del Benfica Sidny Lopes Cabral, del centrocampista del Krasnodar Kevin Lenini Pina o del atacante del Casa Pia portugués Dailon Livramento, máximo artillero de la fase de clasificación con cuatro tantos.

También integran la lista futbolistas como los defensas Joao Paulo Fernandes (Steaua de Bucarest) y Steven Moreira (Columbus Crew), los centrocampistas Jamiro Monteiro (PEC Zwolle) y Yannick Semedo (Farense) o el delantero Willy Semedo (Omonia Nicosia). El orden defensivo y la verticalidad, buscando pases largos y jugadas por banda, caracterizan el juego de un combinado que querrá seguir haciendo historia a más de 6.000 kilómetros de casa.

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STOPÍRA, UN HÉROE INESPERADO

A sus 38 años y tras acumular decenas de internacionalidades entre 2008 y 2024, año en el que decidió dar un paso al lado en la selección, Ianique dos Santos Tavares, más conocido como Stopíra, había renunciado al sueño de disputar un Mundial. Una llamada de Bubista ante la acumulación de bajas lo cambió todo.

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Un mes después de aquel contacto, el veterano lateral izquierdo estaba marcando el tercer gol de los 'Tiburones Azules' ante Suazilandia y sellando un histórico billete para la cita mundialista. Y no era la última sorpresa que le tenía preparada el destino.

El Fabril, filial del RC Deportivo, el Feirense y el Fehenvar húngaro fueron parte de la aventura europea de Stopíra, dispuesto a retirarse en su país en el Boavista da Praia, pero a su puerta llamó el Torreense, equipo de la segunda división portuguesa y con el que hace apenas unos días consiguió una de las mayores gestas del fútbol luso al conquistar la Copa del Portugal. En la prórroga de la final ante el Sporting lisboeta, asumió la responsabilidad de tirar un penalti y dio al club el primer título de su historia. La próxima temporada, jugará la Liga Europa; en América, buscará seguir dando sorpresas.

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BUBISTA, EL CONSEGUIDOR

Pedro Leitao Brito, que recibió el apodo de 'Bubista' por el nombre en criollo caboverdiano de la isla en la que nació, Boa Vista, fue uno de esos niños que creía que los Mundiales solo estaban reservados para otros. Como futbolista, jugó en el Badajoz, el Aviaçao angoleño y el Estoril portugués antes de retirarse en los Falcoes do Norte de su país.

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Emprendió entonces su aventura en los banquillos, desarrollada exclusivamente en Cabo Verde, y, tras ser asistente de la selección entre 2007 y 2013, aceptó el reto de dirigir a los 'Tiburones Azules' en 2020 después de la marcha de Janito Carvalho.

Bajo su batuta, Cabo Verde alcanzó los octavos de final en las Copas de África de 2021 y 2023, aunque su momento de gloria llegaría en Praia el pasado año, con ese histórico pasaporte mundialista. Bubista conseguía hacer realidad el sueño de todo un país.

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