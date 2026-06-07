Grupo H: Arabia Saudí ansía trasladar la competitividad de su liga al escenario mundial

La selección de Arabia Saudí afronta su tercer Mundial consecutivo, el séptimo de su historia, con la intención de repetir la campanada de 2022, cuando sorprendió en su debut a la finalmente campeona Argentina, en un Grupo H que compartirá con España, Uruguay y Cabo Verde, todo aferrándose a un grupo casi íntegramente compuesto por jugadores de la liga local.

Desde aquel 22 de noviembre en Lusail, cuando los goles de Saleh Al-Shehri y Salem Al-Dawsari hicieron temblar los cimientos de la Albiceleste, muchas cosas han cambiado en el fútbol saudí. La primera, ya no está al frente de los 'Halcones Verdes' el francés Hervé Renard, que en estos cuatro años ha dejado la dirección del combinado asiático, ha regresado tras la marcha de Roberto Mancini y ha sido destituido para dejar paso, solo dos meses antes de la Copa del Mundo, al griego Giorgios Donis.

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La segunda, todavía más trascendental. En los últimos años, el régimen saudí ha hecho una apuesta multimillonaria por llenar de estrellas internacionales su liga doméstica, a la que han llegado, entre otros, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Edouard Mendy, Iñigo Martínez, Sadio Mané o Joao Félix, sin olvidar el paso de otros como Neymar Jr. Con ello, buscaron subir una competitividad que ya se dejó sentir, en parte, en Catar.

Sin embargo, en aquella cita, los 'Halcones Verdes' no pudieron superar la fase de grupos, un hito que solo han logrado en la primera de sus siete participaciones mundialistas, en Estados Unidos 1994. Los triunfos ante Bélgica y Marruecos les permitieron avanzar a las eliminatorias, pero Suecia acabó con su sueño en octavos. Desde entonces, en las siguientes citas, solo han podido conseguir dos victorias en 15 partidos.

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De nuevo en tierras norteamericanas, tratarán de romper ese techo histórico, y lo harán después de una larga fase de clasificación que comenzaron acabando segundos en su grupo de segunda ronda, por detrás de Jordania. Ya en tercera ronda, quedaron terceros tras Japón y Australia en el Grupo C y se vieron obligados a lograr su billete en la cuarta, en octubre de 2025, después de superar a Irak y a Indonesia.

El extremo del Al-Hilal Salem Al-Dawsari, autor de dos de los tres goles de su equipo en Catar hace cuatro años, volverá a comandar un equipo con un único futbolista que no milita en la liga saudí, el lateral derecho del Lens francés Saud Abdulhamid. Se mantienen referentes como el centrocampista Mohammed Kanno y el central Hassan Al-Tambakti, ambos del Al-Hilal, o el atacante del Al-Alhi Firas Al-Buraikan.

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Un grupo cohesionado para un equipo que no teme ceder la posesión, paciente para tratar de golpear a la contra. El equilibrio defensivo, la velocidad por las bandas y la presión tras pérdida son sellos inconfundibles de un combinado que quiere hacer historia en 2026.

SALEM AL-DAWSARI, JERARQUÍA Y DESEQUILIBRIO

A sus 34 años, Salem Al-Dawsari, capitán de los 'Halcones Verdes', podría estar ante su última oportunidad de lucirse en el escaparate mundial. Suyos fueron dos de los tres tantos de su selección en la anterior Copa del Mundo, incluido uno ante Argentina.

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Capaz de romper líneas y habilidoso en el uno contra uno, el extremo del Al-Hilal, donde comparte delantera con el veterano y talentoso francés Karim Benzema, aportará de nuevo su jerarquía y su desequilibrio en banda izquierda.

GEORGIOS DONIS, INVITADO DE ÚLTIMA HORA

Georgios Donis ha sido el elegido a última hora para dirigir a los 'Halcones Verdes' en Norteamérica. La destitución en abril de Hervé Renard, el hombre al frente en Qatar 2022 y que tomó de nuevo el mando del combinado en octubre de 2024 tras la marcha de Roberto Mancini, precipitó la llegada del técnico griego, de 56 años.

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Gran conocedor de la liga saudí, donde ha entrenado a equipos como Al-Hilal, Al-Wehda, Al-Fateh o Al-Khaleej, cuyo banquillo ha abandonado para responder a la llamada de la selección, Donis se convirtió en la opción perfecta para tomar el timón y dirigir al equipo en la cita mundialista.

Antes de hacer carrera en Asia, dirigió, entre otros, al AEK de Atenas, el PAOK de Salónica, el Panathinaikos, todos en su país, al Maccabi de Tel Aviv israelí o al APOEL de Nicosia chipriota. En Estados Unidos, Canadá y México 2026, afrontará su primer Mundial como seleccionador.

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