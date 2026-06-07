Baldoria Group alcanza los 10 restaurantes y valora iniciar la expansión en España y la internacionalización

Baldoria Group, que cuenta con las marcas de restaurantes Baldoria y Beata Pasta, acelera su expansión con la apertura de su décimo local en Madrid, prevé crecer un 50% más este año en su volumen de negocio y valora ampliar la marca por España, sin descartar exportarla al exterior.

En concreto, el proyecto de Ciro Cristiano alcanza la decena de restaurantes en sólo cuatro años con la reciente apertura de un nuevo Beata Pasta en el corazón financiero de las Cinco Torres Business Area (Madrid), con un modelo que demuestra que la artesanía gastronómica se puede escalar sin perder la identidad.

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Con esta apertura, Baldoria Group se consolida entre los grandes operadores del sector en España, demostrando que un modelo de expansión y rentabilidad es compatible con la preservación del alma y la esencia del pequeño artesano.

"Llegar a nuestro décimo restaurante con la apertura en Caleido no es una meta final, sino el hito que confirma la solidez de nuestra forma de trabajar. En estos cuatro años, la evolución de Baldoria Group ha sido constante, pero siempre bajo un control riguroso. No abrimos por inercia, sino elaborando un análisis, esperando el potencial de la zona y los tiempos correctos", ha explicado Ciro Cristiano.

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El fundador de Baldoria Group ha destacado cómo ha sido el crecimiento de la enseña. "Puede parecer un crecimiento muy rápido y en parte es verdad, pero hay que decir que en estos últimos años hemos dicho muchas más veces 'no' que 'sí' a nuevas oportunidades. No queríamos abrir por abrir, sino hacerlo solo en lugares que tenían sentido para nosotros y donde podíamos hacer las cosas bien. Podríamos haber crecido mucho más rápido, pero no habría sido coherente con nuestros valores", ha reconocido en declaraciones a Europa Press.

En este contexto, Ciro Cristiano apuesta firmemente por la calidad y los valores de la marca. "Puedes tener uno, cinco o 50 restaurantes, el número no cambia lo que eres. La calidad no baja porque tengas 20 locales, la calidad baja cuando cambian tus valores. Seguimos teniendo la misma obsesión por el producto, por la experiencia humana y por hacer que cada cliente viva un momento especial cuando cruza la puerta de nuestros restaurantes. Nuestra misión sigue siendo la misma: hacer que cada cliente pase el mejor momento de su día", ha subrayado.

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MÁS DE 250 PROFESIONALES EN PLANTILLA.

Unas aperturas que se acompañan con la creación de empleo, ya que el grupo comenzó con 40 trabajadores hace cuatro años y actualmente ya cuenta con más de 250 profesionales en la plantilla, donde se apuesta por la formación y la promoción interna. "Ver que un ayudante de cocina o un camarero que empezó con nosotros hoy dirige un restaurante como mánager es la prueba real de que se puede ser un grupo grande manteniendo intacto el alma de un pequeño artesano", ha destacado.

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Una gran aceptación en Madrid que permite pensar a Ciro Cristiano el llevar sus marcas más allá a nivel nacional e incluso a mercados internacionales. "Sería un sueño el llevar la pasta fresca y la experiencia de Beata Pasta a otras ciudades de España o incluso fuera, sería algo muy bonito, pero siempre hay una condición, el que podamos seguir haciendo que la gente viva un buen momento", ha precisado.

"Si sentimos que podemos hacerlo en Barcelona, Valencia, Sevilla o incluso París, lo haremos. Y si creemos que no podemos mantener nuestro nivel de experiencia y de calidad, entonces preferimos no hacerlo", ha reconocido a Europa Press.

En este sentido, el fundador de Baldoria Group ha subrayado que lo que quiere "construir es una historia fuerte, una marca que pueda quedarse en el tiempo y que siga teniendo alma dentro de muchos años". "Mientras consigamos mantener este sentimiento de familia dentro del equipo y sigamos haciendo feliz a la gente, creo que podemos llegar muy lejos", ha aseverado.

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Respecto a si cree que la restauración casual premium seguirá creciendo en los próximos años, Cristiano lo tiene claro. "Sí, seguramente, pero creo que la gente cada vez busca más autenticidad. La generación Z, por ejemplo, quiere platos reales, recetas auténticas y sitios con alma. Y creo que el futuro será para las marcas que consigan transmitir esto de verdad, porque el cliente hoy nota perfectamente cuándo un plato está hecho solo para vender y cuándo detrás hay una historia real. La gente ya no busca solo comer, busca sentir algo", ha sentenciado.

ESTRUCTURA Y LOGÍSTICA: MANTENER LA ARTESANÍA A GRAN ESCALA

Por otro lado, la calidad de la propuesta culinaria es un factor innegociable para la firma, por lo que en lugar de recurrir a la producción industrial centralizada o a distancia, la compañía ha desarrollado una red de cinco obradores propios repartidos por Madrid para supervisar el producto a diario y que se encuentran ubicados en Baldoria y en los locales Beata Pasta de Bilbao, Princesa, Gran Vía y Goya.

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Desde estos núcleos logísticos se suministra pasta fresca y producto artesanal cada día a toda la red, incluyendo las aperturas de Callao, Bernabéu Market, Parquesur y el nuevo espacio de Caleido. Una infraestructura propia que le permite asumir un volumen de consumo elevado asegurando un estándar óptimo en cada plato.

Además, la política de compras de la firma apuesta por materias primas esenciales para las pastas y las masas de pizza, así como los quesos o la charcutería, que se importan directamente desde Italia para preservar la autenticidad de los sabores, mientras que ejecuta un compromiso con la sostenibilidad con alianzas con agricultores locales de la Huerta de Aranjuez para el suministro de vegetales, priorizando el producto de proximidad cuando encaja en el recetario para reducir la huella de carbono.

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