Un muerto y cinco heridos en un ataque múltiple en Israel en el que el agresor fue abatido

Jerusalén, 7 jun (EFE).- Un hombre de 35 años murió y cinco personas más resultaron heridas -dos de gravedad- en un ataque múltiple con arma de fuego perpetrado este domingo en tres puntos del centro de Israel por un hombre, que fue abatido por la Policía israelí.

La Estrella de David Roja (MDA) informó de que a las 10.34 hora local (07.34 GMT) se recibió la primera llamada de alerta, proveniente de una gasolinera de Cojav Yair, donde un hombre de 50 años resultó herido grave y otro de 30 de forma moderada por los disparos del atacante, que iba en un vehículo.

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Aunque en un principio se sospechaba que el ataque lo podrían haber llevado a cabo dos personas, el Ejército y la Policía confirmaron a EFE que finalmente se trata de "solo un terrorista", aunque prosigue la búsqueda de posibles involucrados.

Después de abrir fuego en la gasolinera, el atacante se dirigió a Tzur Yitzhak -a unos dos kilómetros del primer punto-, donde volvió a abrir fuego e hirió a un hombre de 30 años en una mano y a una mujer de 61, que estaba dentro de un coche, en la parte superior del cuerpo.

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El tercer punto del ataque fue una carretera, la 5333 cerca de la localidad de Selait, donde los médicos del servicio de urgencia se encontraron con un hombre ya muerto por disparos dentro de su coche, y con otra persona con una herida en la parte superior del cuerpo de carácter grave.

"Durante el trayecto, civiles me hicieron señas para que me detuviera y me llamaron para que prestara atención médica a una persona inconsciente dentro de un vehículo. No tenía pulso ni respiraba, presentaba heridas de bala en el cuerpo y, tras la evaluación médica, nos vimos obligados a declararlo muerto", relató el paramédico Lior Zilberberg, que acudió al lugar.

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El servicio sanitario israelí Clalit informó haber recibido a los cinco heridos en sus centros y reportó dos personas graves, una de los cuales fue trasladada al quirófano.

La Policía israelí explicó que sus agentes localizaron un vehículo implicado en el ataque y mató al agresor, del que la Policía afirma que es residente en la localidad cercana de Tayibe, de mayoría árabe.

No se han ofrecido más detalles oficiales sobre la identidad del agresor o los motivos del ataque.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó en un comunicado que está evaluando la situación y siguiendo de cerca el "mortal ataque a tiros".