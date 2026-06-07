Máximo Valverde recuerda su romance con Isabel Pantoja: "La Maribel que yo conocí no tiene nada que ver con la Pantoja"

MADRID (CHANCE)

Máximo Valverde ha vuelto a hablar de una de las mujeres más importantes de su pasado, Isabel Pantoja. El actor, que mantuvo una relación sentimental con la tonadillera en los años setenta y compartió con ella una etapa clave de su vida antes de que alcanzara la fama masiva que la convertiría en uno de los personajes más mediáticos de España, ha reflexionado sobre la diferencia entre la mujer que conoció entonces y la artista que terminaría conquistando los escenarios.

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A pesar de que hace años que no mantiene contacto con la cantante, Valverde guarda un recuerdo muy concreto de aquella joven a la que conoció cuando todavía era simplemente Maribel. Para él, existe una clara separación entre la persona y el personaje que se construyó después con el paso de los años y el éxito.

"La mejor época de Isabel... No es de Isabel Pantoja. Para mí la mejor época es Maribel. Y Maribel no tiene absolutamente nada que ver. Parece que son dos personas totalmente distintas. La Maribel que yo conocí era una niña con un encanto, con una sonrisa, con una mirada. Era tímida. No tiene nada que ver con la Pantoja", ha asegurado.

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Las palabras del actor llegan en un momento en el que la artista vuelve a estar de actualidad tanto por sus proyectos profesionales como por los rumores sobre su situación familiar. Precisamente sobre este asunto, Valverde no ha ocultado su satisfacción ante la aparente mejoría de la relación entre Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, después de años marcados por desencuentros públicos y tensiones familiares.

"Me ha encantado que se haya reconciliado con su hijo. Me encantaría esa foto de familia, con los nietos, con todo el mundo. Pues la verdad es que para mí sería una bendición de Dios", ha confesado.

Más allá de los aspectos personales, el actor también se ha mostrado sorprendido por la situación económica que ha rodeado a la cantante en los últimos años. Valverde recuerda perfectamente la enorme capacidad de Isabel Pantoja para generar ingresos durante la época en la que trabajó junto a ella, cuando la artista llenaba teatros y cosechaba éxitos de manera constante.

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"Yo sé que en la época que yo trabajaba con ella, porque ella era la empresaria mía, ella ganaba muchísimo dinero, llenaba los teatros... ¿Dónde está todo ese dineral que ganaba Maribel? Eso es lo que yo no entiendo", ha comentado.

Una reflexión que ha continuado recordando que, además de los ingresos obtenidos gracias a su carrera artística, la cantante también recibió una importante herencia tras la muerte de Paquirri. "Después cogió la herencia, porque tuvo una herencia de Paquirri muy importante, unida a su dinero. ¿En qué ha gastado esa mujer tanto dinero? Tampoco tiene tantos gastos, yo no la he conocido ningún tipo de vicio. Bueno, le gustaba el bingo", ha añadido.

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Aunque sus caminos se separaron hace décadas, Máximo Valverde conserva una imagen muy definida de aquella joven sevillana que conoció antes de convertirse en Isabel Pantoja. Un recuerdo que, según sus propias palabras, sigue estando muy presente pese al paso del tiempo y a la distancia que hoy existe entre ambos.