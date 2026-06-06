León XIV cumple en Canarias el viaje que Francisco no pudo realizar para visibilizar la realidad migratoria

La visita que el Papa León XIV realizará a Canarias los próximos 11 y 12 de junio supondrá la culminación de un compromiso que dejó pendiente su predecesor, el Papa Francisco, quien expresó en varias ocasiones su deseo de viajar al archipiélago para conocer de primera mano la realidad migratoria que vive la ruta atlántica.

Francisco, que durante sus doce años de pontificado visitó 66 países de los cinco continentes, nunca llegó a viajar a España. Sin embargo, Canarias ocupó un lugar destacado entre los desplazamientos que deseaba realizar debido al impacto humanitario de los flujos migratorios que alcanzan las costas insulares.

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Fue en septiembre de 2024, durante el vuelo de regreso a Roma tras una gira por el Sudeste Asiático y Oceanía, cuando el Pontífice confirmó públicamente que estaba valorando una visita a las islas.

"Pienso un poco en esto: ir a Canarias porque allí se dan situaciones de inmigrantes que vienen del mar y me gustaría estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias", señaló entonces Francisco ante los periodistas.

La posibilidad de ese viaje había sido planteada meses antes por el presidente regional, Fernando Clavijo, durante una audiencia celebrada en enero de 2024 en el Vaticano.

El jefe del Ejecutivo autonómico invitó al Papa a conocer la situación migratoria de las islas y le sugirió hacer escala en Canarias en caso de concretarse el viaje que Francisco contemplaba realizar a Argentina, un desplazamiento que finalmente tampoco llegó a materializarse.

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Ahora será León XIV quien haga realidad aquella intención. Su visita convertirá a Canarias en destino papal por primera vez en la historia y marcará el noveno viaje de un Pontífice a España.

CANARIAS "LLEVA AÑOS DEMOSTRANDO SOLIDARIDAD"

Al respecto, la Diócesis de Canarias ha resaltado que el archipiélago "lleva años demostrando solidaridad, acogida y compromiso con miles de personas que llegan a nuestras costas buscando una vida mejor. Sin embargo, ha matizado que "Canarias puede, pero no sola".

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Por ello, el obispo, José Mazuelos apuntó en un video difundido a los medios de comunicación que la visita del León XIV pondrá la mirada del mundo sobre esta realidad y será una oportunidad para renovar el compromiso con la dignidad de cada persona, la fraternidad y la corresponsabilidad de toda la sociedad.

De esta manera, observó que los migrantes "no pueden irse a ningún lado". "Están aquí porque salen o por barco o por avión, pero al mismo tiempo no tienen acreditación ni papeles para salir y se tienen que quedar aquí. Entonces se convierte esto, que es lo mismo que pasa en Lampedusa, en una cárcel sin muros", dijo.

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Para Mazuelos, esta es una de las complicaciones de este tipo de inmigración y abogó por una respuesta "común". "La solidaridad también se comparte --expuso--. ¿por qué no les damos una formación y los acogemos en corredores de hospitalidad?".

VISITA DEL PAPA A CANARIAS

Según la agenda oficial del Vaticano, el viaje al archipiélago estará fuertemente vinculada al fenómeno migratorio y el Papa iniciará su visita a Canarias el próximo 11 de junio con su llegada a las 10.50 horas a la Base Aérea de Gando (Gran Canaria).

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La agenda oficial comenzará a las 11.40 horas con un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, donde mantendrá un contacto directo con personas migrantes, voluntarios y entidades vinculadas a la atención humanitaria. Durante este acto pronunciará el primero de sus discursos en territorio canario.

Posteriormente, a las 13.30 horas, León XIV se desplazará a la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, para reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de las islas. En este encuentro dirigirá un nuevo mensaje a la comunidad eclesial canaria.

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Ya por la tarde, a las 18.30 horas el Papa presidirá una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria, donde se espera la asistencia de hasta 60.000 fieles procedentes de todo el archipiélago.

La visita continuará el viernes, 12 de junio, en Tenerife. El Pontífice llegará a las 09.10 horas al Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y 20 minutos más tarde visitará el Centro de Acogida Las Raíces para mantener un encuentro con migrantes.

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A las 10.10 horas, el Papa participará en un acto con entidades y organizaciones dedicadas a la integración de personas migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna.

La agenda concluirá a las 12.15 horas con una misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, antes de desplazarse nuevamente al Aeropuerto Tenerife Norte, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de despedida a las 14.30 horas. La salida del vuelo con destino a Roma está prevista para las 15.00 horas.

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