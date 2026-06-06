León XIV a los jóvenes españoles: "Vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor"

El Papa León XIV ha invitado a los jóvenes españoles a "cambiar la historia" con "el amor". Así se ha pronunciado este sábado durante la Vigilia celebrada en la Plaza de Lima, ante cientos de miles de jóvenes.

"Vosotros podéis cambiar la historia, hacedlo con el amor", ha exclamado el Pontífice, durante un coloquio con siete jóvenes que le han trasladado sus inquietudes en un ambiente cercano y familiar.

A la pregunta sobre cómo pueden vivir los jóvenes comprometidos con la sociedad y sobre qué misión les encomienda, el Papa León XIV ha llamado a los jóvenes españoles a convertirse "en protagonistas del cambio", a ser "chispa de una humanidad nueva" frente a la "violencia de la guerra" y a ser "humanos, hombres y mujeres de carne y hueso, no apariencias sino rostros fiables".

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"¡SED HUMANOS! HOMBRES DE CARNE Y HUESO. NO APARIENCIAS"

"Quiero confiaros a todos vosotros una misión: que seais humanos. Sí, ¡sed humanos! Hombres y mujeres de carne y hueso. No apariencias sino rostros fiables. Personas que buscan la justicia porque tienen hambre de ella como del pan de cada día", ha subrayado.

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Además, León XIV les ha invitado a convertirse en "protagonistas del cambio" y a dar "una nueva dirección a la sociedad". "Ante el vacío de la indiferencia y del conformismo, ante la violencia de la guerra y de la mentira, sed vosotros mismos chispa de una humanidad nueva", les ha pedido.

Por otro lado, ante la pregunta sobre cómo reconocer la voz de Dios, el Papa les ha invitado a buscar el "silencio" y dejar a un lado los "audífonos con la música" para decidir "qué no escuchar y de qué ruidos no dejarse distraer", y les ha avisado de que "las ideologías pasan, mientras la verdad permanece".

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"Al liberarnos del estruendo de mil voces, reconocemos que algunas engañan nuestros deseos, otras nos compran sin alimentarnos, otras hablan por interés. En el silencio comprendemos que las ideologías pasan, mientras la verdad permanece", ha avisado.

"MUCHAS VOCES EN LAS REDES ENGAÑAN"

En este sentido, ha subrayado, improvisando, "la importancia de buscar la verdad" frente a las "muchas voces en las redes que nos engañan y cuentan mentiras".

Además, les ha pedido que "jamás" tengan "miedo" a pensar en una vocación como el sacerdocio, la vida religiosa ni a casarse y formar una familia.

"No tengáis miedo jamás en pensar en una vocación a la vida sacerdotal, a la vida religiosa o a otros servicios en la Iglesia", ha remarcado, al tiempo que ha felicitado a los jóvenes que se han casado recientemente.

Asimismo, les ha propuesto el ejemplo de varios santos como san Juan Crisóstomo de quien ha destacado su "rectitud de vida" y su "valentía para hablar ante el Emperador, diciendo cosas a favor de la justicia"; el agustino Tomás de Villanueva cuya "ardiente caridad" le ha "alentado en momentos de prueba", y santo Toribio de Mogrovejo, también español, por su "compromiso con la justicia, especialmente frente a los abusos y la corrupción de su época", además de san Agustín.

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También ha recordado sus años como misionero en Perú y ha destacado que en el encuentro con "las heridas y alegrías del pueblo" experimentó que "la palabra del Señor lleva paz donde hay conflicto y se convierte, para todos, en fuente de reconciliación y de justicia".