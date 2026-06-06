Grupo E: Ecuador sueña con su preparada nueva generación

La selección de Ecuador afronta este Mundial 2026 con la sensación de estar ante una de las generaciones más prometedoras de su historia y la 'Tri' disputará con ella su quinta Copa del Mundo y la segunda consecutiva, impulsada por un grupo de jóvenes talentos que ya brillan en las grandes ligas europeas y que han convertido al combinado sudamericano en uno de los equipos más incómodos y competitivos de Sudamérica.

El conjunto ecuatoriano, actualmente en el puesto 23 del ranking FIFA, logró la clasificación directa tras finalizar segundo en las Eliminatorias Sudamericanas, únicamente por detrás de la campeona del mundo, Argentina. Un rendimiento especialmente meritorio teniendo en cuenta la enorme exigencia del camino clasificatorio sudamericano y la renovación que atravesó el equipo tras la última Copa América.

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La llegada del argentino Sebastián Beccacece, técnico que pasó por el Elche CF, al banquillo supuso un importante cambio de rumbo para una selección que venía de dejar dudas en el torneo continental. Ecuador recuperó solidez, agresividad competitiva y una identidad reconocible alrededor de una defensa casi infranqueable y de una generación de futbolistas físicamente dominante, intensa y cada vez más madura.

Desde la derrota en el debut de Beccacece ante Brasil en Curitiba, la 'Tri' enlazó una dinámica muy consistente con victorias de prestigio frente a selecciones como Colombia o Argentina y apenas concedió un gol en once partidos. El técnico supo mantener la fortaleza defensiva heredada de ciclos anteriores, pero añadió una mayor capacidad para controlar los partidos con balón y generar ataques más elaborados.

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Encuadrada en el Grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao, Ecuador aparece como una de las selecciones candidatas a pelear por el pase a octavos en una zona especialmente equilibrada. El estreno ante Costa de Marfil puede marcar el destino de una selección que sueña con igualar, e incluso superar, su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo.

La única vez que Ecuador logró avanzar más allá de la fase de grupos fue en Alemania 2006, cuando alcanzó unos octavos de final en los que puso contra las cuerdas a Inglaterra antes de caer por un gol de falta de David Beckham. Aquella generación liderada por Antonio Valencia, Iván Kaviedes o Agustín Delgado abrió el camino de un país que ahora vuelve a ilusionarse con otra camada de enorme potencial.

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La columna vertebral del equipo está formada por futbolistas plenamente asentados en la élite europea como Moisés Caicedo, Piero Hincapié o Willian Pacho. Este último, además, llegará al Mundial tras haberse consolidado como uno de los defensas sudamericanos con mayor proyección internacional y después de conquistar la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain en 2025 y 2026.

Arriba, Ecuador sigue dependiendo en buena parte de la experiencia y el liderazgo de Enner Valencia, máximo goleador histórico de la selección y también referente ofensivo en los últimos Mundiales. El delantero volvió a ser decisivo durante la clasificación con seis goles y continúa siendo el símbolo competitivo de la Tri.

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KENDRY PÁEZ, EL GRAN FUTURO DE ECUADOR

Aunque Ecuador cuenta con una base consolidada y competitiva, buena parte de las miradas estarán puestas en Kendry Páez, una de las grandes joyas del fútbol sudamericano. El mediapunta nacido en 2007 llegará al Mundial todavía muy joven, pero ya convertido en uno de los futbolistas con más expectativa del torneo. Formado en Independiente del Valle, Páez irrumpió muy joven en el fútbol profesional y rápidamente llamó la atención de Europa hasta cerrar su incorporación al Chelsea.

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Su evolución posterior, incluyendo su cesión a River Plate, ha reforzado la sensación de que Ecuador posee un futbolista diferencial para la próxima década. El centrocampista ofensivo destaca por su capacidad para recibir entre líneas, conducir bajo presión y acelerar ataques desde zonas interiores. Zurdo, creativo y con personalidad competitiva impropia de su edad, puede aportar a la Tri una dosis de imaginación que complemente la intensidad física del resto del equipo.

Páez ya hizo historia en las Eliminatorias Sudamericanas al convertirse en el jugador más joven en marcar en la competición y representa el gran símbolo del cambio de dimensión que está viviendo el fútbol ecuatoriano.

BECCACECE HA DEVUELTO EL ORDEN Y LA CONFIANZA

En el banquillo, Sebastián Beccacece ha conseguido revitalizar a una selección que parecía haber perdido impulso tras Catar 2022. El técnico argentino asumió el cargo después de la salida de Félix Sánchez Bas y rápidamente imprimió su sello competitivo a un grupo que respondió con una notable regularidad. El exentrenador del Elche apostó por un equipo intenso, disciplinado y muy difícil de superar defensivamente.

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Ecuador fue una de las selecciones menos goleadas de toda la fase clasificatoria sudamericana y recuperó una fortaleza competitiva que le permitió competir de tú a tú ante las grandes potencias del continente. Además de reforzar la estructura táctica, Beccacece ha sabido potenciar el crecimiento de una generación joven que ya no quiere conformarse únicamente con competir bien.

La sensación alrededor de la 'Tri' es que este grupo puede aspirar a algo más que ser una selección incómoda. Después de dejar buenas sensaciones en Catar 2022 pero caer eliminada en la fase de grupos, Ecuador aterrizará en Norteamérica con más experiencia, más talento europeo y la ambición de demostrar que está preparada para instalarse definitivamente entre las selecciones importantes del fútbol mundial.

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