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Niña Pastori, tras su actuación ante León XIV: "Es un honor y un privilegio. No se le puede pedir más a la vida"

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La visita de León XIV al centro para personas sin hogar CEDIA 24 horas de Cáritas Madrid ha contado con la actuación musical de Niña Pastori, que ha interpretado la canción 'Incomparable'. Al finalizar el acto, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, la cantante ha calificado de "honor" y "privilegio" esta interpretación.

"Un honor, desde luego que sí, un privilegio", ha reconocido la cantante, que ha añadido que ha sido "una bendición el haber podido estar aquí hoy, en este lugar tan humilde, tenerlo a él, a mi derecha, escuchándome cantar, haciendo lo que más me gusta hacer. Y bueno, creo que no se le puede pedir más a la vida, ¿no?", ha asegurado la cantante, que ya actuó en 2003 ante Juan Pablo II, ante quien interpretó el Ave María.

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Además, ha destacado que "la gente de Cáritas hace una labor maravillosa para la gente sin hogar, para la gente que no tiene un techo y luchan tanto cada día". "En este lugar tan humilde he vivido un momento realmente privilegiado", ha reiterado.

Sobre la letra de la canción ("En cada sueño te busqué y ninguno fue en balde") y su paralelismo con el cristianismo, ha afirmado que para ella "Dios es incomparable". "Yo tengo mucho que agradecerle, muchísimo. Y tengo a Dios conmigo todos los días, en todos los momentos, lo veo en muchas cosas que me suceden y que me pasan", ha concluído.

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Precisamente, el Papa ha utilizado algunos de los versos de su canción para destacar la labor de CEDIA, donde ha llamado a mirar "a los ojos" a aquellas que personas que sufren.

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