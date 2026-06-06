Cientos de personas aclaman a León XIV en papamóvil antes de la Vigilia: "Va a ser muy querido por los jóvenes"

Cientos de personas han aclamado a León XIV este sábado a su paso por la calle Vitruvio, una de las vías madrileñas que el Pontífice ha recorrido en papamóvil de camino hacia la Vigilia de los jóvenes, que empezará a las 20:30 horas. Los asistentes han coreado cánticos como "¡Esta es la juventud del Papa!" y han expresado a Europa Press que hay "expectativas altas" al respecto, de "pasárselo bien".

"Va a ser un Pontífice muy querido por los jóvenes. Se enfoca más en la juventud y en el futuro, de ahí lo de 'alzad la mirada', para que lleguemos al cielo y seamos santos", han comentado Josemaría y Álvaro, dos jóvenes cordobeses de 14 y 15 años, respectivamente.

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En declaraciones a Europa Press, han explicado que vinieron ayer de Córdoba en autobús con Alcorce, "un club juvenil y familiar". En mitad de un grupo que lleva banderas con el nombre de su provincia, explican que es la primera vez que van a ver a un Papa, algo que "les hace ilusión" y tienen "expectativas altas, de pasárselo bien".

El acceso a la calle está cortado desde las 19:00 horas. Al igual que en otros actos, a los que ha acudido el Papa durante su primer día de visita a España, abundan los abanicos, las gafas de sol y los sombreros de paja para lidiar con el calor, así como las sillas plegables para hacer frente a las largas esperas.

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Pilar (49 años) lleva esperando desde las cuatro y media. En declaraciones a Europa Press explica que antes ha visto el papamóvil pero que iba vacío, así que ahora "no se va a mover" hasta que vea pasar al Pontífice. Además, añade que tiene expectativas "máximas" con respecto a esta visita de León XIV. "Es lo mejor, es una experiencia única", ha recalcado.

Además, este domingo asistirá a la Misa, ya que el que hubiera sido su sector en la Vigilia "está colapsado". A ella le gustaría que el Papa hiciera énfasis en que la gente "sea cada vez más católica". "Sobre todo, cada vez hay gente más joven. Y que nos queramos, que nos ayudemos", ha añadido.

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Por su parte, Yareli (23), también presente en la calle Vitrubio, ha explicado a Europa Press que, por vicisitudes del destino, este día iba a visitar Madrid, pero que no sabía que iba a venir el Papa. Ella y su acompañante viajan ahora a Roma, donde planeaban ver al Pontífice. "Fue coincidencia", ha enfatizado.

Tras su visita al centro para personas en exclusión CEDIA 24 Horas de Cáritas Madrid, el Papa ha regresado de nuevo a la Nunciatura, donde ha descansado más de media hora, para salir antes de las 20.30 de camino a la Vigilia en un vehículo cerrado y volver a montar en el papamóvil en la calle Vitrubio. Durante el camino, el vehículo se ha detenido en diferentes ocasiones ya que León XIV ha bendecido a varios bebés en el trayecto.

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