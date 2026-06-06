El líder del Partido de las Cucarachas llega a India para llevar el movimiento a la calle

Nueva Delhi, 6 jun (EFE).- El fundador del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), Abhijeet Dipke, llegó este sábado a Nueva Delhi para encabezar la primera concentración callejera del llamado "Partido de las Cucarachas", después de que la Policía autorizara la protesta en Jantar Mantar, el principal espacio de manifestaciones de la capital india.

"Aterricé", escribió Dipke en X tras llegar en la India, antes de pedir a sus seguidores que acudieran a Jantar Mantar con un libro y la bandera nacional india.

"No olviden llevar un libro y nuestra Tiranga", señaló, en referencia a la bandera tricolor india. "Ofrezcan flores a los policías como gesto de compasión y gratitud. Tenemos que liderar este movimiento con amor y paz", agregó.

La cuenta oficial del movimiento informó horas antes de que la Policía de Delhi había concedido permiso para la protesta, por lo que los simpatizantes ya no tendrían que acudir primero a la comisaría de Parliament Street, como estaba previsto inicialmente.

PUBLICIDAD

El retorno de Dipke abre la primera prueba fuera de internet para un movimiento nacido en redes sociales que en tres semanas ha reunido más de 22 millones de seguidores en sus cuentas.

Dipke, de 30 años y residente en Estados Unidos, había advertido antes de viajar que dejaba su "destino en manos de la Constitución" y que sus seguidores temían que pudiera ser detenido a su llegada a la India.

La concentración tiene como principal demanda la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, tras filtraciones, errores de corrección y retrasos en pruebas que afectan el acceso a empleos públicos y oportunidades educativas.

El movimiento fue fundado el pasado 16 de mayo después de que el presidente del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, comparara a algunos jóvenes desempleados con "cucarachas" y "parásitos" sin ambición.

El CJP ha pedido a sus simpatizantes mantener una protesta pacífica, democrática y disciplinada, en una jornada que busca convertir su fuerza digital en presencia callejera. EFE

(foto) (video)