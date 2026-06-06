Bélgica estudia extender la posibilidad de abortar hasta las 14 semanas

Bruselas, 6 jun (EFE).- La ministra de Justicia belga, la liberal Annelies Verlinden, ha finalizado una propuesta sobre el derecho al aborto que presentará al Gobierno de coalición y que incluye alargar de las 12 a las 14 semanas la posibilidad de abortar en Bélgica, según informaron este sábado medios locales.

El acuerdo de coalición de Gobierno liderado por del nacionalista de derechas Bart de Wever prometía enmendar la ley del aborto, que en 1990 estableció el límite legal para abortar en 12 semanas.

Con su propuesta, la ministra pretende conseguir la aprobación tanto de partidos conservadores como progresistas que forman parte del Gobierno.

Además de extender dos semanas el período para abortar legalmente, Verlinden también propuso crear una excepción para mujeres víctimas de violación y abusos sexuales, a las que se les permitiría abortar hasta las 18 semanas.

"La cuestión de si un embarazo es consecuencia de una relación sexual no consentida debe ser evaluada por un equipo de médicos y psicólogos. Lo que no vamos a hacer es pedir a las víctimas que primero presenten una denuncia ante la policía", explicó la ministra al periódico Het Nieuwsblad.

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Por último, la liberal planteó reducir el período obligatorio de espera entre la primera consulta médica y la intervención de seis a dos días.

En 2025, una comisión nacional encargada de evaluar la aplicación de la ley sobre el aborto recomendó ampliar el plazo para abortar, así como eliminar el período de espera.

Por otro lado, los liberales también abogan por garantizar que más personas tengan derecho al reembolso de los anticonceptivos. EFE