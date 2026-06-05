Vincenzo Italiano se convierte en el nuevo entrenador del Besiktas

Roma, 5 jun (EFE).- El italiano Vincenzo Italiano, exentrenador del Bolonia y del Fiorentina, fue nombrado este viernes nuevo técnico del Besiktas, después de viajar a Turquía para cerrar su incorporación y ultimar las condiciones de su contrato.

El club lo hizo oficial mediante una publicación en sus redes sociales, en la que se ve al entrenador desde el aeropuerto con una bufanda del equipo y posando junto al presidente del club, Serdal Adali.

"Se han iniciado negociaciones con Vincenzo Italiano para el puesto de entrenador del equipo de fútbol", informó el Besiktas, tradicionalmente el tercer equipo más exitoso de Turquía, en un comunicado.

Italiano firmará un contrato de dos años con un salario estimado de 6 millones de euros por temporada, según adelantaron medios italianos.

Pese a haber sido vinculado recientemente con el Nápoles y el Milan, finalmente fue el Besiktas el club que logró convencer al técnico de 48 años.

El equipo blanquinegro despidió a mediados de mayo a su entrenador, el turco Sergen Yalçin, tras menos de nueve meses en el cargo.

El conjunto estambuliota, que atrevesó una etapa de inestabilidad en los banquillos en los últimos años, con resultados por debajo de las expectativas, cerró la temporada de la Superliga turca en cuarta posición, un resultado que no satisfizo a la entidad.

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Ahora, Italiano afronta su primer reto como entrenador fuera de Italia después de haber dirigido, entre otros, al Spezia, al Fiorentina o al Bolonia.

Entre sus logros, destacan el ascenso a la Serie A con el Spezia, la conquista de la Copa Italia con el Bolonia 51 años después del último y varias finales alcanzadas con el Fiorentina, incluyendo dos de Copa Italia y de la Liga Conferencia, donde quedó subcampeón en dos ocasiones. EFE

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