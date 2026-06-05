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La AESAN alerta de la presencia de almendras no incluidas en el etiquetado de un relleno de praliné de avellana

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de almendras no incluidas en el etiquetado de un relleno de praliné de avellana de la marca Fun Cakes, procedente de los Países Bajos.

En concreto, se trata del producto con el nombre 'Hazelnut praliné, relleno de praliné de avellana', de la marca comercial Funcake. El producto se presenta en un envase con tapa de rosca y están afectados todos los lotes en los que no figura la presencia de almendras.

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Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con alergia a las almendras que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. No obstante, recuerda que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

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