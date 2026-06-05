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Producción cafetera de Colombia creció 29 % en mayo aunque persiste afectación por clima

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Bogotá, 5 jun (EFE).- La producción cafetera de Colombia creció un 29 % en mayo de este año respecto al mismo mes de 2025, a pesar de las fuertes lluvias en varias zonas, informó este viernes el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón.

La producción de café en mayo alcanzó los 1,06 millones de sacos, de 60 kilogramos, mientras que en el mismo mes de 2025 fue de 819.000 sacos.

"Aunque mayo presenta una recuperación importante, los indicadores acumulados continúan reflejando el impacto (de las lluvias) sobre la producción nacional", indicó el gerente de los cafeteros de Colombia.

En los últimos 12 meses, comprendidos entre junio de 2025 y mayo de 2026, la producción alcanzó 12,6 millones de sacos frente a los 14,6 millones de sacos del periodo anterior, lo que representa una disminución del 14 %.

"Este resultado refleja la ralentización de la cosecha del primer semestre y retrasos observados en la maduración del fruto como consecuencia del régimen de lluvias que ha afectado amplias zonas cafeteras del país", dijo Bahamón.

La menor disponibilidad de café en los últimos meses representó una reducción de las exportaciones del mes pasado, ya que Colombia pasó de vender 912.000 sacos en mayo 2025 a 894.000 en mayo de 2026.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las exportaciones sumaron 4,15 millones de sacos, una disminución del 22 % frente al periodo anterior.

La Federación Nacional de Cafeteros detalló que las importaciones del grano para abastecer el mercado interno en el último año sumaron 1,42 millones de sacos, mientras que el consumo local fue de 2,33 millones de sacos.

"Seguiremos monitoreando con rigor técnico la evolución de la cosecha y las condiciones climáticas que la puedan afectar. Al igual que los impactos en el precio debido a la tasa de cambio y la cotización en la bolsa", sostuvo Bahamón.

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Colombia es el tercer productor mundial de café, solo por detrás de Brasil y Vietnam, y el número uno en café arábigo suave. El grano es desde hace un siglo un cultivo emblemático de Colombia, que se siembra en 23 de los 32 departamentos del país. EFE

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