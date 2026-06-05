Bybit se convierte en la primera gran bolsa de criptomonedas en integrar la stablecoin USDPT de Western Union, con lo que une a dos mundos financieros mediante una stablecoin

PR Newswire

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 4 de junio de 2026

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, y Western Union, la red mundial de transferencia de dinero, anunciaron hoy que sus usuarios ahora pueden acceder a USDPT, una stablecoin denominada en dólares emitida por Anchorage Digital Bank, N.A. en la blockchain Solana, mediante los canales fiduciarios de Bybit. Esta integración convierte a Bybit en la primera gran bolsa de criptomonedas en unirse a la red mundial USDPT de Western Union.

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Con este lanzamiento, Bybit y Western Union están sentando las bases para una integración más profunda, rápida y conforme a la normativa de los activos digitales en el sistema financiero en general. Al comenzar a incorporar USDPT, Bybit y Western Union ampliarán la utilidad de los activos digitales y avanzarán hacia una visión más inclusiva del futuro de las finanzas. USDPT es emitida por Anchorage Digital Bank, N.A., un banco fiduciario nacional de Estados Unidos. La USDPT es canjeable en una proporción 1:1 por dólares y está totalmente respaldada con reservas. USDPT está diseñada para operar dentro de los sistemas de pago del mundo real, ya que combina la liquidación basada en blockchain con las capacidades globales de cumplimiento normativo, prevención de riesgo y distribución de Western Union.

Bybit ofrece una plataforma de intercambio, liquidez en moneda fiduciaria y acceso a millones de usuarios. Western Union aporta stablecoin, respaldo institucional y una de las redes financieras más consolidadas del mundo. En conjunto, abren una nueva forma de comprar y vender USDPT en divisas locales.

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Desde 2018, Bybit ha estado desarrollando una infraestructura de criptomonedas para abordar las carencias de los servicios financieros del mundo real. USDPT, desarrollada sobre Solana y emitido por Anchorage Digital Bank, es el punto donde convergen ambas trayectorias.

En la práctica, esto significa un nuevo canal de entrada y salida de USDPT en mercados seleccionados de América Latina. Los usuarios pueden comprar USDPT con las monedas fiduciarias admitidas en Bybit, o convertir sus tenencias de nuevo a cualquiera de esas divisas en cualquier momento.

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"Hacer que USDPT esté disponible mediante una plataforma de intercambio mundial líder como Bybit es un avance importante para extender la red de Western Union al ecosistema de activos digitales", comentó Malcolm Clarke, Head de Digital Assets de Western Union. "Al conectar nuestra infraestructura global de pagos con una importante plataforma de criptomonedas, facilitamos una transferencia más fluida entre el valor digital y el dinero del mundo real. Vemos que el futuro de la liquidación se dirigirá de la siguiente manera: siempre disponible, programable e integrada en los sistemas financieros tradicionales y digitales, con USDPT como eje de un activo de liquidación regulado y de confianza".

"Este producto marca un paso considerable hacia la adopción de criptomonedas. Cuando una institución financiera consolidada une fuerzas con una importante plataforma de intercambio de criptomonedas en una nueva red de stablecoins, demuestra el potencial de las criptomonedas como infraestructura de pago. Para los millones de personas que dependen de los envíos de dinero, USDPT representa una innovación financiera que resuelve problemas reales para personas reales", señaló Victoria Kilikyan, Deputy Head de Fiat de Bybit.

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"Bybit y Western Union están estableciendo un nuevo estándar dentro de la adopción de criptomonedas en el mundo real en América Latina. Estamos construyendo una infraestructura para el futuro de la economía digital al trabajar con una red mundial establecida en la que millones de personas ya confían", comentó Patricio Mesri, Country Manager para Latinoamérica de habla hispana en Bybit.

USDPT ahora está disponible en Bybit. Para realizar transacciones con USDPT, los usuarios elegibles solo tienen que iniciar sesión en Bybit y seleccionar el token, si está disponible en su cuenta y comprar o vender a través de Bybit One-Click Buy.

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Este flujo sencillo reduce drásticamente el tiempo necesario desde la compra de USDPT hasta la salida fiduciaria de días a minutos. Mediante este nuevo canal, los remitentes se benefician de una entrega de fondos más rápida y de costos más bajos en general. Para Western Union y Bybit, el canal agiliza las operaciones, ya que elimina las fricciones en la liquidación y la inmovilización de capital en múltiples niveles.

USDPT se lanzó como parte de la estrategia más amplia de Western Union en materia de activos digitales. Esta innovación crea una nueva capa paralela a las redes de liquidación tradicionales que operan únicamente en días laborables, lo que permite hacer liquidaciones las 24 horas del día.

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Se aplican términos y condiciones. Para obtener detalles sobre los requisitos y posibles restricciones, así como para obtener más información sobre cómo operar con USDPT en Bybit, los usuarios pueden visitar: Bybit y Western Union llevan la USDPT a América Latina

Descargo de responsabilidad: USDPT es un activo digital emitido por Anchorage Digital Bank, N.A. USDPT no es emitida, respaldada, aprobada ni garantizada por el gobierno de Estados Unidos. Bybit no emite, respalda ni garantiza USDPT. Bybit solo ofrece una plataforma de operaciones de activos virtuales y no ofrece ningún servicio de envíos de dinero, cambio de divisas, efectivo o transferencia de dinero.

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#Bybit / #NewFinancialPlatform

Acerca de Bybit

Bybit es la segunda bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones y atiende a una comunidad mundial de más de 80 millones de usuarios. Bybit fue fundada en 2018 y está redefiniendo la apertura en el mundo descentralizado mediante la creación de un ecosistema más sencillo, abierto e igualitario para todos. Bybit tiene un fuerte enfoque en Web3 y se asocia estratégicamente con los principales protocolos de blockchain para proporcionar una infraestructura robusta e impulsar la innovación en la cadena. Bybit es conocida por su custodia segura, sus diversos mercados, su experiencia de usuario intuitiva y sus avanzadas herramientas de blockchain, tiende un puente entre finanzas tradicionales (TradFi) y finanzas descentralizadas (DeFi), lo que permite a constructores, creadores y entusiastas liberar todo el potencial de Web3. Descubra el futuro de las finanzas descentralizadas en Bybit.com.

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Par más información acerca de Bybit, visite Bybit Press

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Acerca de Western Union

Western Union Company (NYSE: WU) está comprometida con ayudar a personas de todo el mundo que aspiran a construir un futuro financiero para sí mismas, sus seres queridos y sus comunidades. Nuestros servicios líderes en transferencia de dinero, pagos y servicios financieros digitales transfronterizos y en múltiples divisas permiten a consumidores, empresas, instituciones financieras y gobiernos, en más de 200 países y territorios y cerca de 130 monedas, conectarse con miles de millones de cuentas bancarias, millones de tarjetas y billeteras digitales y una red mundial de cientos de miles de puntos de venta. Nuestro objetivo es ofrecer servicios financieros accesibles que ayuden a prosperar a las personas y a las comunidades. Para obtener más información, visite www.westernunion.com.

WU-GRelaciones con los Medios:Amanda Demarest - media@westernunion.com

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FUENTE Bybit