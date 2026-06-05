Ucrania dice haber destruido una base rusa de drones en el aeropuerto de Donetsk

Kiev, 5 jun (EFE).- Las fuerzas ucranianas de drones han destruido infraestructuras rusas en el aeropuerto de la ciudad ocupada de Donetsk que las fuerzas del Kremlin utilizaban para lanzar drones kamikaze Shahed contra Ucrania.

Así lo aseguró el Primer Centro Separado de Sistemas no Tripulados ucraniano en un comunicado recogido este viernes por medios locales, que describe como "sistemáticos" los ataques que han permitido destruir estas infraestructuras.

La operación ha consistido en ataques a zonas de lanzamientos de drones, a vehículos para su transporte e incluso a personal militar mientras llevaba a cabo el lanzamiento de los drones.

También han sido alcanzados, según la nota, depósitos de combustible, gasolineras, puntos de logística, equipamiento técnico y arsenales de munición.

La operación forma parte de la campaña cada vez más intensa de ataques ucranianos contra infraestructuras militares y logísticas rusas en los territorios ocupados, que busca socavar el potencial del Ejército ocupante y cortar sus vías de suministro.

El aeropuerto de Donetsk alcanzado en estos ataques es un lugar de un gran simbolismo para los ucranianos por los cruentos combates que tuvieron lugar allí en 2014 y 2015 entre el Ejército de Ucrania y los rebeldes títeres del Kremlin, que declararon una parte de la región de Donetsk independiente hace ahora doce años.

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Donetsk es la capital de la región ucraniana homónima y la ciudad más importante que Rusia controla en Ucrania. EFE

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