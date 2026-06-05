Taiwán restringirá importaciones vinculadas a trabajo forzoso ante posible arancel de EEUU

Taipéi, 5 jun (EFE).- El Gobierno taiwanés establecerá un "mecanismo de revisión" para restringir las importaciones de productos vinculados al trabajo forzoso, después de que Estados Unidos propusiera imponer aranceles adicionales a los bienes taiwaneses por esta misma cuestión.

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias CNA, la portavoz del Gobierno isleño, Michelle Lee, explicó este jueves que el Ejecutivo empleará la Ley de Comercio Exterior como "base legal" para limitar las importaciones de este tipo de productos, con el fin de adecuar la gobernanza de su cadena de suministro a las "normas internacionales sobre derechos humanos".

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"El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Asuntos Económicos establecerán un procedimiento de revisión interministerial", afirmó la vocera, sin brindar detalles adicionales al respecto.

Estas declaraciones se produjeron días después de que la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) propusiera imponer aranceles adicionales del 10 % a las importaciones procedentes de catorce economías, entre ellas la taiwanesa, y del 12,5 % a otras 46, en el marco de una investigación al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio Exterior estadounidense.

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Según la investigación, las economías afectadas no habrían adoptado medidas suficientes para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

En un comunicado difundido el miércoles, el Ejecutivo taiwanés ya había restado importancia a esta propuesta, al señalar que la isla se encontraba entre las economías con una tasa reducida del 10 %, y recordó que el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) firmado con Washington ya incluía compromisos en materia de prohibición de importaciones de productos elaborados con trabajo forzoso.

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"Nuestra parte espera, y confía, en que el resultado final antes de finales de julio reflejará plenamente los logros de las negociaciones ya alcanzados entre Taiwán y EE.UU., obteniendo un trato relativamente favorable entre los países con los que EE.UU. mantiene déficit comercial", señaló ese mismo comunicado. EFE