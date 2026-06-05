El CEO de Nvidia viaja a Corea del Sur desde Taiwán en plena escasez de chips de memoria

Taipéi, 5 jun (EFE).- El director ejecutivo del gigante de chips estadounidense Nvidia, Jensen Huang, abandonó este viernes Taiwán tras una visita de dos semanas y puso rumbo a Corea del Sur para reunirse con socios de su compañía, en medio de la escasez global de chips de memoria necesarios para la inteligencia artificial (IA).

"Tenemos proveedores y socios allí, y en este viaje, de camino a casa (EE.UU.), pasaremos a agradecerle a todos su arduo trabajo y a preparar a todos para la segunda mitad y el próximo año, que será mucho más grande que este", afirmó el empresario ante los medios de comunicación desde el aeropuerto de Songshan, en Taipéi.

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En declaraciones transmitidas por televisiones locales, Huang reconoció que la capacidad de producción es "ajustada" a lo largo de toda la cadena de suministro, debido a que la demanda derivada de las aplicaciones de IA y computación de alto rendimiento "es muy fuerte".

"Nvidia también es un comprador directo de memoria. Nuestros sistemas están integrados con memoria, por lo que somos uno de los mayores compradores, y tenemos socios muy importantes y excelentes en Corea", aseveró.

Huang, que estuvo dos semanas en Taiwán para participar en el acto de lanzamiento de la nueva sede de Nvidia en Taipéi y asistir a la feria Computex, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, celebró este lunes una cena en la capital taiwanesa con destacados socios surcoreanos de la compañía, entre ellos SK Hynix, Samsung Electronics, LG y Naver.

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El viaje del empresario a Corea del Sur se producirá en plena carrera por asegurar el suministro de los componentes necesarios para el desarrollo de la IA, especialmente de memoria de alto rendimiento (HBM), un segmento dominado por las surcoreanas SK Hynix y Samsung y por la estadounidense Micron.

De hecho, las acciones de SK Hynix y Samsung se han disparado en la Bolsa de Seúl en lo que va de 2026 un 211,96 y un 158,95 %, respectivamente. EFE