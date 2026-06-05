Putin está al tanto de la oferta de negociaciones directas de Zelenski, según Kremlin

Moscú, 5 jun (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido informado de la propuesta de negociaciones directas que hizo la noche del jueves en una carta abierta el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este viernes el Kremlin.

"Se le informó", dijo escuetamente Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.

En cuanto a la reacción del líder ruso, Peskov respondió "no vamos a adelantar los acontecimientos", aunque matizó que Putin podría aludir a dicho asunto durante en el marco de su intervención en el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que concluye este sábado.

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Eso sí, destacó que, a día de hoy, Rusia "no tiene canales oficiales de comunicación con Ucrania" a través de los cuales Kiev pueda enviar un documento, como adelantó el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

Además, Peskov expresó su confianza en que la actual pausa en las negociaciones con mediación de EE.UU., que se prolonga desde febrero debido a la guerra en Irán, concluya lo antes posible.

En su carta, Zelenski propone a su homólogo ruso reunirse en un tercer país, como Suiza, Turquía o un país árabe, algo a lo que siempre se ha opuesto Moscú.

"Usted puede terminar su guerra", dice Zelenski en la misiva, donde dice que en las negociaciones deben participar también los países europeos, una mediación rechazada el jueves de nuevo por Putin.

De acuerdo al documento, el primer paso debe ser un cese el fuego y un intercambio de prisioneros, empezando por los civiles y los niños secuestrados por Rusia.

Al final de la carta, Zelenski dice a Putin que si no pone fin pronto a la guerra, la historia de Rusia dicta que será el pueblo el que fuerce un cambio en el país.

"Ucrania tiene sus recursos y podemos hacer que ese cansancio se produzca. Usted puede terminar luchando no por la existencia de Rusia, sino por su propia existencia", agregó.

Zelenski también destaca que "hoy la mayoría de los ucranianos ve positivamente que nuestros drones de largo alcance le hagan una visita a su foro económico en San Petesburgo", en referencia al ataque perpetrado este miércoles contra la antigua capital zarista.

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En su encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, incluida EFE, Putin aseguró la víspera que está dispuesto a firmar la paz con Ucrania, siempre que ésta haga concesiones, en alusión a la retirada de sus tropas del Donbás.

Además, descartó un alto el fuego, aduciendo que se pueden empezar las negociaciones de paz mientras se sigue combatiendo, algo que Zelenski refutó en su carta abierta, en la que propone una tregua. EFE