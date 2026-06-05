Japón negocia con Indonesia la exportación de destructores en desuso

Tokio, 5 jun (EFE).- Las autoridades de Japón negocian la exportación a Indonesia de destructores en desuso, anunció este viernes el Ministerio de Defensa japonés, después de la decisión en abril del Gobierno del archipiélago de permitir las ventas de armas al extranjero.

En una reunión entre los ministros de Defensa de ambos países en Tokio, el ministro indonesio, Sjafrie Sjamsoeddin, "expresó su deseo de concretar la cooperación en materia de equipos y tecnología de defensa, incluida la transferencia de destructores de la clase Asagiri", detalló en un comunicado el ministerio japonés.

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"Los dos ministros acordaron iniciar conversaciones en el grupo de trabajo, que incluirán aspectos relacionados con la educación y la formación, el mantenimiento y la reparación, y los aspectos operativos", añadió la oficina.

Tras la flexibilización de las normas de exportación niponas, Japón e Indonesia acordaron en mayo establecer un grupo de trabajo para concretar su cooperación en defensa y tecnología en una visita a Yakarta del ministro japonés de Defensa, Shinjiro Koizumi.

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Tras la decisión de las autoridades japonesas de permitir las exportaciones de armas, Tokio estableció también un grupo de trabajo con Filipinas para estudiar el traslado de destructores en desuso de la clase Abukuma.

Japón ha ofrecido además a Nueva Zelanda su fragata clase Mogami, y ha dicho que varios países del Sudeste Asiático están interesados en adquirir material defensivo japonés. EFE