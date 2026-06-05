Azerbaiyán confirma la muerte de cinco marineros azeríes en un ataque contra un buque en el mar de Azov

Las autoridades de Azerbaiyán han confirmado este viernes la muerte de cinco marineros azeríes en un ataque con drones perpetrado en las últimas horas contra un buque frente a las costas de Taganrog, en la región rusa de Krasnodar, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del suceso.

El portavoz del Ministerio de Exteriores azerí, Aijan Hayizadé, ha afirmado que "dos buques extranjeros con un total de 25 ciudadanos azeríes a bordo han sido atacados durante la pasada noche". "Los barcos en cuestión no pertenecen al Estado de Azerbaiyán", ha señalado, según un comunicado publicado por la cartera.

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Así, ha señalado que Rusia ha trasladado a Bakú que cinco azeríes han muerto y tres han resultado heridos, antes de destacar que las autoridades de Azerbaiyán están trabajando para abordar la situación. "Expresamos nuestras profundas condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos y deseamos una pronta recuperación a los heridos", ha zanjado.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el ataque contra Taganrog, a orillas del mar de Azov y escenario de ataques previos por parte de Ucrania en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 a causa de la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

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