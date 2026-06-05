Principales titulares de los periódicos para el sábado 6 de junio

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Sánchez trata de desvincularse de Leire Díez ante la presión política"
-- "Los profesores de Cataluña y Valencia redoblan el pulso"
EL MUNDO
-- "La 'fontanera' apuntó en su agenda una "reunión con P.S""
-- "La deuda lleva al límite el modelo del Real Madrid como club de sus socios"
ABC
-- "LOS LECTORES DE ABC DAN LA BIENVENIDA A LEÓN XIV"
-- "La UCO encontró en Ferraz facturas que demuestran los viajes pagados por el PSOE a Leire Díez"
LA RAZÓN
-- "El éxito del viaje del Papa se mide por cómo toca el corazón"
LA VANGUARDIA
-- "El Papa inicia su gira por España en medio de una fuerte crispación política"
-- "La UCO entró a registrar en el despacho de su superior operativo de la Guardia Civil"
EL PERIÓDICO
-- "Seat negocia con el Gobierno su entrada en defensa"
-- "Sánchez se desvincula de la trama Leire y niega conocer sus "andanzas""