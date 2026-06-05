Agencias

Principales titulares de los periódicos para el sábado 6 de junio

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Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Sánchez trata de desvincularse de Leire Díez ante la presión política"

-- "Los profesores de Cataluña y Valencia redoblan el pulso"

EL MUNDO

-- "La 'fontanera' apuntó en su agenda una "reunión con P.S""

-- "La deuda lleva al límite el modelo del Real Madrid como club de sus socios"

ABC

-- "LOS LECTORES DE ABC DAN LA BIENVENIDA A LEÓN XIV"

-- "La UCO encontró en Ferraz facturas que demuestran los viajes pagados por el PSOE a Leire Díez"

LA RAZÓN

-- "El éxito del viaje del Papa se mide por cómo toca el corazón"

LA VANGUARDIA

-- "El Papa inicia su gira por España en medio de una fuerte crispación política"

-- "La UCO entró a registrar en el despacho de su superior operativo de la Guardia Civil"

EL PERIÓDICO

-- "Seat negocia con el Gobierno su entrada en defensa"

-- "Sánchez se desvincula de la trama Leire y niega conocer sus "andanzas""

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